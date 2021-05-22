國內疫情多點爆發，彰化一名葡萄盤商北上萬華做生意染疫，葡萄盤商傳播鏈已擴散54人，外界不乏罵聲。而出了事情到底要怪誰？東華大學教授施正鋒表示，其實應該要問決策者，為什麼跟其他國家不同，把台灣搞成世界上最大的「隔離島」？為何讓隔離旅館混用？是心不在焉，能力不足，還是有其他不可告人的地方？

施正鋒22日在臉書上表示， 以前自己念台中一中的時候，有一位同學來自彰化埔鹽，家裡在種葡萄，記得有一次放假去找他，必須先從彰化搭彰化客運到員林，再轉員林客運，忘了必須算第幾站要下車，四邊都是田、沒有農舍，還要走一段才到他家，中間還有傳統的「奉茶」，渴了可以自己倒來喝。

施正鋒回憶，他的這位同學隨手摘了一串葡萄，在旁邊的灌溉溝渠洗一洗，就可以吃了。而這幾天，他看到有人在罵葡萄媽媽趴趴走，問題是，人家為了生計，還要跑萬華，她的兒子說，他們又沒有出國，到底犯了什麼錯？相當納悶，我們老百姓照規矩來，出了事情，究竟要怪誰？

施正鋒指出，其實應該要問決策者，為什麼跟其他國家不同，把台灣搞成世界上最大的「隔離島」？難道這一回，我們被迫扮演「對照組」的角色？為何放寬機師，特別是外國人？也要究責執行者，為何讓隔離旅館混用？是心不在焉，能力不足，還是有其他不可告人的地方？

(中時新聞網)