香港女星張柏芝感情世界精彩，曾與謝霆鋒有過一段轟轟烈烈的婚姻，生下2個兒子Lucas、Quintus，更在2018年宣布產下第3子，然而小兒子的生父是誰，至今不得而知。她日前上大陸真人秀《讓生活好看》，更被女星張馨予好奇問會答應哪個男藝人追求？張柏芝則是直呼這個問題太簡單了，不加思索地回答「劉青雲」。

張柏芝在節目中要張馨予別害怕，讓張馨予終於鼓起勇氣，問出心中好奇已久的問題，「哪個男藝人妳覺得他追求妳，妳會同意跟她戀愛？」想不到張柏芝一聽則直呼這個太簡單了吧，秒答劉青雲，更透露劉青雲一直是她心中的男神。

張柏芝被問哪個男星追求她會答應？不假思索地回答劉青雲。（取自微博）

張馨予又問：「那如果他現在給妳打電話說…」問題都還沒問完，就被張柏芝打斷直言：「不可能，他太愛他老婆了。」此外，張柏芝還提到自己完全沒想過再婚，是完全不想，因為她想找一個跟她有同一個方向、一起享受生活的人。

不過張柏芝也說，若是對方愛她愛到真的很想跟她結婚，很需要她的話，那她願意再走入婚姻，「那如果想跟我結婚的話，我當然想再生小孩，我覺得三個太少了。」

張柏芝曾與香港影帝劉青雲合作《絕世好B》、《忘不了》、《最愛女人購物狂》、《喜馬拉亞星》、《鬼馬狂想曲》等電影，張柏芝更憑著《忘不了》拿下香港金像獎影后，張柏芝也不只一次地公開表示劉青雲是她的男神。

(中時新聞網)