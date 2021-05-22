本土確診案例激增，疫情指揮中心宣布「校正回歸」400例本土確診到上周各日，被外界質疑「蓋牌」。指揮官陳時中卻強調，這是「掀牌」。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「指揮中心宣布『校正回歸』400例本土確診到上周各日，你的看法是？」進行網路民調，居然高達82％的人不認同陳時中的說法，僅16.3％的人認同。有網友酸說，乾脆「校正回歸」721人，直接「嘉玲」得了。

5月22日國內新增323例確診，另有400例本土個案為「校正回歸」，總計公布723例。陳時中解釋，因各地通報塞車，先前確診個案數依通報日期重新計算，此舉引發爭議。陳時中強調，這是「掀牌」，把事實顯露出來，讓大家看出每個時期發生的病例數，絕非蓋牌。

根據《Yahoo奇摩》針對「陳時中指出，因上周採檢暴增通報塞車，案例歸於同一日會造成很大誤解，不利疫情判斷。你認同「校正回歸」的做法嗎？」進行網路民調，截至晚間7點40分，已有超過2.1萬名網友投票，有72.0%的人完全不認同「校正回歸」，10.0%的網友不太認同；僅有7.7%的人表示非常認同、8.6%還算認同；1.7%的人則表示不知道／沒意見。

網友紛紛表示，「乾脆校正回歸721人，直接嘉玲得了。」、「拔牙沒半步..造詞卻..厲害了。」、「假如陳指揮官再不下台，那可能就是政府要下台」、「原來要世界看好了，台灣只示範一次的，就是神奇的校正回歸。」、「每天只要報一例就可以了，反正可以校正回歸，報3年都可以，這樣數字就很漂亮了。」、「報數不老實，還恐嚇人民假消息罰3百萬？！」

也有網友認為，「將帥無能累到三軍，堅持堅持再堅持不快篩造成防疫大缺口，防疫了一年多，竟然連最基本的確診人數都掌握不好，通報系統紊亂，就算PCR檢驗有點塞車，也應該隨時發現、隨時更新，怎麽到了禮拜六一次追補一星期，難怪讓人家誤會是黃牌，是分期付款或者是零存整付，或者是為了股市？」

還有人憂心說，「前線指揮官只會每天報傷兵人數、陣亡人數，對於官兵最缺的子彈與砲彈，後勤該如何爭取與補充隻字不提，完全看不出有什麼積極的大戰略與佈局，想靠民兵自發力量贏得這場戰爭，難！目前每天3百確診案例即荒腔走板，是要如何讓人民相信有能力應對每日1千案例呢？」

(中時新聞網)