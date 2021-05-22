白宮21日將基礎建設方案規模由約2.3兆美元縮減至1.7兆美元，盼能獲得共和黨的支持，但共和黨並未領情。縮減規模的基建方案仍與共和黨的提案差距太大，兩黨在5月31日陣亡將士紀念日前達成協議的可能性微乎其微。

白宮的新提案降低寬頻與道路基建支出，並將部分計畫轉移到其他支出方案，讓未來10年的基建支出降至1.7兆美元，雖然規模較最初方案縮減約6,000億美元，但仍遠遠高於共和黨提議的5年5,680億美元。

根據備忘錄顯示，拜登內閣的新提案將寬頻網路的建設支出由1,000億美元下修至650億美元，造橋鋪路等基礎建設計畫的支出由1,590億美元降低至1,200億美元。白宮表示，修正後的數字更接近共和黨的提案。

此外，白宮將援助研發、製造與小型企業的支出，移至其他支出計畫。不過白宮欲藉由提高企業稅為基建方案籌措經費的立場並未鬆動，但共和黨反對加稅。預料兩黨恐難在經費來源方費化解歧見。

備忘錄寫道，美國總統拜登希望修改後的提案「能刺激兩黨進 一步合作與進展。」

共和黨參議員在新提案出爐後數小時便表示，白宮的最新提案依然遠遠超出可以在國會贏得兩黨支出的水準。領導共和黨談判的西維吉尼亞州參議員卡皮多（Shelley Moore Capito）透過聲明稿表示，兩黨對於基建方案的各個層面意見均分歧，不論是規模、範圍或是經費來源。

共和黨版基建提案的期間為5年，但部分共和黨談判代表曾討論為期8年、規模更大的方案。參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾表示，共和黨可能願意支持最高8,000億美元的方案。

鑑於民主黨在國會握有多數優勢，如果民主黨能團結一致，無需共和黨的支持便能讓提案過關，不過白宮與部分民主黨議員仍希望基建方案獲得兩黨支持。

(工商 )