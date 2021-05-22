指揮中心今日宣布校正回歸數字。（圖／指揮中心提供）

國內本土疫情延燒，今再爆312例本土確診，不過指揮中心同時揭露另有400例「校正回歸」個案，引起各界討論。對此，奇美重症加護醫師陳志金就舉「在國外刷信用卡」為例，坦言校正回歸有助於呈現正確的疫情趨勢，是比較負責任的作法。

本土再增312例，指揮中心卻另外宣布有400例確診需「校正回歸」到5月16日至21日的確診數中，令許多人感到納悶。「Icu醫師陳志金」於臉書解釋，由於前幾天有大量的PCR檢體不斷湧入，而處理檢體又需要時間，要排隊做完才能發報告。於是各地醫檢師在24小時不眠不休加班、增加檢驗量能，把累積如山的先做完後，再把這些陽性的個案，依先後順序「回歸」到前面的日期去，這就是校正回歸。

陳志金舉例，就像到國外用信用卡消費，在幾天內刷了很多筆，可是各家廠商因為作業的關係，向卡銀行請款的時間不一定，「結果你今天突然同時收到很多通刷卡簡訊，那你會不會把它歸成是今天花出去的錢？不會嘛！」若要看逐日刷卡費用，還是要看實際刷卡的日期，逐筆「回歸」到消費當天去。

陳志金表示，「校正回歸」是一個比較負責任的做法，比較容易正確呈現疫情的進展趨勢，有助於疫情的判斷。他舉例指出，國外都有類似的處理機制，但大陸就因為沒有校正回歸，可以看到有一天單日確診數飆到14,000人，隔日卻出現暴跌的現象，這樣就無法呈現出真正的疫情趨勢。

(中時新聞網)