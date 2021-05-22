49歲楊姓女子今（22日）下午2時許，沒戴口罩在新北市新店區某便利超商大吵大鬧，還拿出百元鈔票叫囂，新店警分局獲報前往處理，由於研判楊女恐有傷人的疑慮，立即將她強制送醫並填寫未戴口罩案件通報表，通報衛生局裁罰。

(中時 )