49歲楊姓女子今（22日）下午2時許，沒戴口罩在新北市新店區某便利超商大吵大鬧，還拿出百元鈔票叫囂，新店警分局獲報前往處理，由於研判楊女恐有傷人的疑慮，立即將她強制送醫並填寫未戴口罩案件通報表，通報衛生局裁罰。

蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5
囂張男拒戴口罩 爆打超商店員頭爆血縫12針 新北重罰1萬5

(中時 )

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