未戴口罩亂象 女子大鬧超商遭強制送醫最高罰1.5萬元 23:582021/05/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 49歲楊姓女子今（22日）下午2時許，沒戴口罩在新北市新店區某便利超商大吵大鬧。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 49歲楊姓女子今（22日）下午2時許，沒戴口罩在新北市新店區某便利超商大吵大鬧，還拿出百元鈔票叫囂，新店警分局獲報前往處理，由於研判楊女恐有傷人的疑慮，立即將她強制送醫並填寫未戴口罩案件通報表，通報衛生局裁罰。 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 囂張男拒戴口罩 爆打超商店員頭爆血縫12針 新北重罰1萬5 (中時 ) #戴口罩 #大鬧 #強制送醫 #女子 #亂象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 基隆廟口停業 室內、外強制戴口罩 14:012021/05/17 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 買飯見阿伯沒戴口罩 洋蔥妹出神招 1.5萬人淚喊：正能量 08:342021/05/18 生活 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 09:462021/05/18 社會 雲林準3級防疫應變 明啟動第1階段異地辦公 14:292021/05/17 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 網友傳「騎車不載口罩要罰」遭法辦 民眾續傳遭譙：希望你也被罰 09:282021/05/17 社會 吳婉君籲口罩戴好戴滿 PO「露點圖」神比喻超中肯 17:312021/05/17 娛樂 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 社會熱門新聞 雲林六房媽不甩禁令照辦過爐 祭典照曝光網怒：又群聚 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 群聚打牌慘了 苗栗6人民宅內打麻將被逮 1人至少罰6萬 - 社會 阿兜仔飆「大青蛙之歌」罵外送員 奇葩歌詞網笑翻：誰教你的 - 社會 鑰匙店老闆怨在家吃飯也被罰 原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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