美國最大油管營運商「殖民管線」（Colonial Pipeline）先前遭遇駭客入侵，近日該公司執行長布勞特（Joseph Blount）證實已支付440萬美元的贖金，如今傳出印度航空也被駭客盯上，高達450萬名乘客的個人信息包含護照、信用卡等資料遭到外洩。

殖民管線先前遭到名為Darkside的駭客組織攻擊，導致系統癱瘓，影響美國約17個州的能源問題，美國更因此宣布進入國家緊急狀態；該公司執行長布勞特為讓癱瘓的系統恢復運作，支付了440萬美元的贖金，布勞特強調，「我承認把錢給這種人真的很嘔，但為了我們國家不得不這樣做」。

據《印度快報》報導，印度航空的乘客服務系統供應商SITA於今年2月受到駭客攻擊，導致450萬名乘客的個人資料外洩，而在這些乘客中不僅僅只是印度民眾，同樣也包括來自全球各地的乘客。

據官方聲明內容指出，2011年8月11日至2021年2月3日間註冊的乘客，含姓名、聯絡資訊、護照上的資料、機票資料、出生日期、甚至是信用卡，全都已經外洩。

聲明表示，目前已和資料處理單位積極進行補救措施，也呼籲乘客更改個人密碼，以確保個人資料的安全。

SITA對此表示，目前並未在系統中檢測到任何異常的活動。

(中時新聞網)