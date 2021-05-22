國內疫情日趨險峻，萬華警分局自從疫情爆發以來，連續確診的病患已超過300例，同仁接觸疑似確診案例超過40多人，（快篩後均呈陰性），尤其萬華區設有3個快篩站，並且近日篩檢出陽性比例居高不下，執勤同仁不敢大意，即便頂著室外近35度高溫，警方協助快篩站安全秩序維護及各項疫調時均「全副武裝」，北投關渡宮為支援萬華警方，日前捐贈分局隔離衣及N95口罩一批，千件隔離衣剛抵達分局，立即分配各派出所、警備隊及交通分隊使用，協助警方打好這場防疫之戰。

萬華警方表示，最近包括疫調、巡邏、處理突發案件、維護快篩站秩序等勤務，因萬華疫情相對嚴峻，同仁執勤時都需全幅武裝，穿好各種隔離裝備，需求量相對提升，北投關渡宮有鑑於此，日前特別捐贈上千件隔離衣及口罩，民間力量的支援，讓警方十分感謝。

萬華分局也呼籲市民，減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及配合落實實名制等相關規定，艋舺戰士們在這場防疫之戰中，將堅守崗位，與您一同度過這段疫情嚴峻的時刻。

(中時 )