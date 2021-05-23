市長侯友宜ㄧ早前往視察防疫中心及機動篩檢站。（新北市府提供）

新北市府啟動強化三級防疫警戒，今日上午8時於板橋及中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，市長侯友宜ㄧ早前往視察防疫中心及機動篩檢站，這3天將出動包括區公所、分局、衛生所、環保單位、各里鄰長、巡守隊、環保志工等共2558人，協助消毒、篩檢、垃圾清運等作業，全力守護熱區市民健康。

侯友宜表示，昨日上午宣布成立「熱區防疫中心」後，民政系統隨即啟動各項物資整備作業，由板橋區長范姜坤火、中和區長賴俊達擔任指揮官，邀集熱區分局、派出所、里長聯誼會長、熱區涵蓋里的里長及里幹事召開防疫計畫說明會，並建立聯繫名冊及通訊群組，短短不到1天，已動員完成所有必要部署。

其中，板橋區公所擇定龍翠活動中心、中和區公所以連和市民活動中心作為熱區防疫中心，就近彙整各編組即時訊息，並於板橋音樂公園及雙和醫院成立機動篩檢站，分別自上午8時及9時開始發放號碼牌，自9時開始篩檢服務，擴增疫情熱區每日篩檢量能600人次，全力照護市民並防堵疫情擴散。

侯友宜表示，除了提供市民篩檢服務及衛教資訊，熱區內的環境消毒也是重要任務，板橋及中和熱區範圍內的20里，熱區防疫中心全面提高噴消頻率，由每月1至2次改為每日1次全里戶外空間噴消，舉凡住家、公寓大廈、巷弄街道、賣場、商場、公園及交通樞紐7大公共場域的全面大清消，都會在這3日警戒期內完成。

中和熱區防疫中心針對轄內3捷運站、新巴士、候車亭及YouBike提高為每日2次定時消毒；垃圾清運部份，兩區熱區防疫中心則規劃於熱區內垃圾清運再加設6個定點收運，分時段分流疏散人潮，並強化周邊消毒作業。

侯友宜表示，熱區內獨居長者送餐服務及電話問安照常實施，2熱區防疫中心也發動里鄰、公所及警政3大巡視系統，分別規畫路線進行每2小時1次的走動式關懷及宣導，呼籲民眾配合減少外出、外出全程戴口罩，以及非必要營業場所暫停營業等防疫作為，並特別注意熱區內街友身體健康狀況，勸導安置。

此外，發動警力巡邏查察部份，則加強稽查餐廳及小吃店是否採取梅花座及隔板設置、超商是否暫停販售熟食區及停止內用服務，另在傳統市場、商圈及賣場部份，有無切實執行人流管控、實聯制、戴口罩、禁止內用，以及一律改為外帶外送等防疫規範。

民政局長柯慶忠表示，板橋及中和熱區防疫中心自今日至5月25日為期3天，動員包含公所、分局、衛生所、環保單位、各里鄰長、巡守隊、環保志工等力量，總計2558人，全力守護熱區市民健康，疫情嚴峻期間造成市民朋友生活上諸多不便，感謝市民朋友的諒解與配合。

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(中時 )