隨著現代科技的進步與生活形態的改變，金管會保險局預估，國內保險業預計將自明（111）年底後，逐步進入全面數位化時代，因為網路技術的不斷增進，未來有許多保險服務將可以「網路取代馬路」；對此，有人提出質疑：「人力是否會被電腦取代？」金管會保險局做出回答：「由於保險業務員與客戶之間的『連結』是靠長期聯繫互動的關係培養出來的，未來不僅不會被電腦取代，尤其是保險業務員進入『人機協作』的時代，反而有助於創造更多的時間、為保戶提供更好、更完整的保險規劃與服務。」

「保險理賠醫起通」實現一站式醫療理賠服務

所謂的「人機協作」是指人與機器透過經驗和工作交流，持續改善工作流程的過程；也就是說，機器依據人類導入的資訊和流程執行作業後，人類再根據機器產出的成果進行調整，形成一種協作模式。這種「人機協作」的作業模式最大的優點在於，除了大幅縮短工作時程、提高準確度並節省企業人力成本外，最終能產出更具人性化的產品設計與服務。

根據保發中心統計，全台民眾共有近7,900萬張健康險保單，每年有超過1,100萬件的健康險理賠申請。金管會保險局指出，自即日起，凡是保戶在「保險理賠醫起通」平台上的4間合作醫院（包括：臺北市立聯合醫院、國泰綜合醫院、新光吳火獅紀念醫院、臺北市立萬芳醫院）就醫，只要向醫院填寫診斷證明、費用證明等資料申請同意書，即可以行動服務、網站網頁或APP向其投保的保險公司提出理賠申請。

金管會保險局進一步表示，「保險理賠醫起通」實現一站式醫療理賠服務，目前規劃3至5年內，全台主要醫院都能參加理賠平台且逐步統一格式，一來可以節省保戶的時間，二來減少醫師額外開立診斷證明的困擾，同時保險公司也能提升服務品質。

(中時新聞網)