說到買保險最主要的目的，無非是為了要轉嫁無法預期或是控制的風險，然而風險有大有小，絕大多數人考量這看不到、無法想像的風險，寧可多買也不要不夠，往往每年繳交的保險費也是一筆不小的支出。至於要如何把錢花在刀口上、買到自己真正所需的保障又不會增加太多經濟負擔？小花平台在固定保險專欄持續主張唯有正確保險保障觀念，才能為自己做出適合自己的規劃選擇。只是，幾乎所有人都有自己的角度和迷思，建議投保前先釐清楚，才能確保個人權益。

以下小花平台從小資家庭切入，為讀者整理常見的4個投保迷思並一一解答。

迷思1、手中可動用資金有限，要先保障誰？

在小花平台《理財與保障新觀念：把自己擺在第一順位，照顧好自己才擴及保護家人》一文中，已明確指出，唯有自己先立於不敗之地，才有能力照顧好自己，進而顧及身邊的家人，「父母是子女的主要照顧者，也是家中的經濟支柱，一旦突然倒下中斷收入時，自己都顧不了，還遑論子女的保障？」

更進一步，再試想一下，如果父母幫子女繳交保險費，但是自己卻沒有保險，一旦生病了急需用錢時，子女有足夠的經濟能力負擔？還有就是，如果父母因為生病、受傷住院，導致無法工作而繳不起子女的保險費時，豈不因此白白失去繳了多年的保單？

迷思2、預算有限，應該先保哪一種保險？

這個問題應該是每個人都曾經問過自己的問題，尤其是手頭資金較不充裕的小資族或是新婚夫妻，建議優先考慮可能會讓人「措手不及」的情況，像是突然失去工作能力或是急需一大筆醫療費用時，必不可少的保險諸如：壽險、意外險、實支實付型醫療險、癌症險、重大傷（疾）病險等。

小花平台保險顧問提醒，等到建構好個人的基本保障後，如果綽有餘裕，其次再考慮規劃儲蓄險或是投資型保單。

(中時新聞網)