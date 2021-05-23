一顆不到6元的八方雲集水餃、一粒25元的奇美肉包、一個破50元的點水樓小籠包，有什麼共通點？

答案是，它們的「麵皮」用的都是豐盟麵粉。

這行業大廠恆大

比白度輸人，他出國從頭學

過去20年，豐盟的日產量翻了1.5倍，從市占第9名大躍進到前3名；從地緣客戶居多，到全國連鎖餐飲品牌紛紛採用，發展出上百種麵粉配方；從平價麵食、點心做起，近年還切入高檔餐飲、烘焙坊。

排名躍進，在這行很不容易。麵粉屬大宗物資，需求量大、競品間差異性不高，是「大者恆大」生存法則，例如日本第一的日清製粉，市占逾40％。

台灣市場的排名也能略見端倪，穩坐冠軍的聯華製粉，是上市公司聯華控股旗下的子公司，資本額15億。第二名的台灣大食品，則隸屬於福懋油脂，資本額亦有10億，皆是資本雄厚的上市大廠。這是個得資本者、得天下的產業。

但，豐盟麵粉廠卻是台灣市占前3名裡，唯一的非上市公司，資本額僅有聯華製粉的一成多，它怎麼做到？

原來，當危機來臨，他解決的不是眼前，而是根本問題。

60年代，台灣宣布自由進口小麥、開放設廠，卻供過於求，導致市場大亂。

1979年，政府推行配額制，只有掌握採購小麥額度的麵粉廠才能運轉。

當時，聯華、統一，都是占總體產量達5％的大廠，豐盟則是約3.6％的中型廠。

配額制雖穩定市場秩序，卻限縮麵粉廠間的競爭，80年代，全台前10大麵粉廠的設備利用率僅4成多，產能過剩，更遑論投資新設備、提升技術。因此，1993年重新開放自由採購原料後，許多麵粉廠在激烈的削價競爭下倒閉。

當時豐盟二代、現為豐盟董事長的郭信宏注意到，配額制取消後，許多獨資小廠設備老化、產品沒鑑別度，訂單銳減，而黯然賣掉土地，退出業界。

這是他接班後在麵粉業遭遇的第一次危機。當時僅市占第9名的豐盟，老設備雖能運轉，卻磨不出市場最愛的純白麵粉，「白度輸人家，品質沒那麼高啦。」

尤其是占國人消耗量最大宗，達65％的中式麵食，「都是越白越好啊。」

郭信宏解釋，小麥有75％可磨成純白麵粉，剩下的麩皮、胚芽等成分，若混入麵粉，就會呈現咖啡色的虎皮點。傳統設備的清粉技術不足，磨粉後，還是會摻雜虎皮點。因此，衛福部開放麵粉廠可使用一定劑量的添加物，提升白皙度。

當時他心想，有沒有不放添加物，還是能讓麵粉白皙的方法？

於是當別人削價競爭，他卻花時間出國取經。先往小麥主要產地跑。到美國堪薩斯大學麵粉學校、加拿大穀物研究中心進修，從頭學習麵粉知識。

接著，他再到設備、研發技術都比台灣先進的日韓參訪，觀摩位在印尼的世界最大麵粉廠。並每年參加全球磨粉技術交流年會（IAOM）與麵粉專家、機械商交流，把家族事業當學術研究耕耘。

長期拜訪各國大廠的經驗讓他知道，世界趨勢將是當時台灣尚無工廠能做到的無添加麵粉。看見市場缺口，讓他決定升級自家產線，要靠先進設備，造出全台第一個全產線皆無添加的麵粉廠，區隔市面上產品。

因此他接班後，於2008年毅然砸下10億元升級廠房設備。這筆錢，超過他當時的年營收，逾一半資金是向銀行借貸而來。

為什麼要背債升級？「我去美國上課，發現小麥農都是做四代、五代，我就有種使命感，想繼續經營下去啊，」他說。看見農民們世代傳承的毅力，激發了他想延續家族事業的決心。

其實豐盟是麵粉公會的創始元老之一，同期的聯華製粉早已是上市控股公司，還跨足科技業；更晚開張的統一麵粉，則是創辦人高清愿與豐盟前員工合作成立，為統一在食品業的首塊版圖，奠定現今年營收超過4千億的食品王國根基。

背債當唯一無添加廠

他專注做「唯一內行事」

但，70多年來，豐盟始終堅守利潤微薄的麵粉本業。為什麼不考慮上市籌資、乘勢投資利潤更高的副業？他輕描淡寫：「就，做你內行的事情啦⋯⋯人生吼，夠用就好。」

為了這件「唯一內行的事」，他決定提升產量，與大廠競爭。他參考歐美日先進工廠的配置，仿照日本麵粉廠的長流程製程，讓每粒小麥經過比原來長1.4倍的磨粉過程，再加上同業2倍數量的清粉機，產出比過去更細緻、更白，卻不須添加任何漂白劑的麵粉。

工廠剛落成，2013年就碰上食安危機，這是麵粉業的2次挑戰，卻也造出時勢，讓它乘勢而起。

因為消費者更關心吃進嘴裡的食物，食品大廠積極尋找少添加、衛生的供應商。豐盟在3年間，磨麥量成長5成，市占一舉登上前3名。

品質提升，讓它從區域型訂單，如關廟麵廠、福義軒蛋捲、老楊方塊酥、蝦味先等，開始接到全台連鎖品牌訂單。4年前，全家為推出標榜日本技術合作的吐司，就是把有意爭取合作的多款麵粉帶到沖繩，由技術顧問測試後，選定豐盟供貨。

研發百種客製麵粉

擺脫食安危機、收服日本客

配合全家的製程及食安需求，他們幾經研發，才特製出一款客製化的無添加空白麵粉。目前，他手上握有百種自行研發的麵粉配方，供客戶選用。

品質是根基，但有好的服務，才能在競爭者間脫穎而出。他解釋，配額時代，只要磨完粉，交給經銷商就賣得掉，沒想過做服務的重要性。 然而，經銷商一次賣好幾種品牌，只推銷利潤高的品項，讓不打價格戰的豐盟很吃虧，也使他必須另闢蹊徑，直接跟買家溝通。

再次，他花力氣在解決根本。

為了推廣無添加麵粉，他自己跑遍全台辦展示會，邀請知名麵包師傅現場示範，每場次接觸90位客戶，擴大潛在訂單。同時打開大門，廣邀企業訪廠，眼見為憑後，國民零食品牌乖乖因此轉單。

過去經銷商較多，現在則是直接客戶占6成。為了這批客戶，他組成過去兩倍大的研發團隊，現有13人，與其他大廠不相上下，並網羅專業西點烘焙師傅與外部中式點心師傅合作，要用客戶的語言溝通。

當客戶上門，豐盟團隊先理解製程，提供現有配方試做。接著觀察對方拌粉、加水量等實做細節，微調配粉比例，甚至派人到對方工廠反覆討論，做出客製化配方。

由於每月下單1千包麵粉，就可開模製作專屬配方，吸引許多中小型烘焙坊上門合作。郭信宏笑說，這些烘焙坊叫貨量雖不比連鎖店，但選用的麵粉價位普遍較高，連帶提升毛利。

一家同業大廠認為，相比其他上市大廠，豐盟起步晚，但靈活度最高，能專心配合做客製化，促成它市占率提升。

郭信宏在麵粉業衰退危機中逆勢投資無添加麵粉廠；遭逢食安危機時，直接跟市場溝通，組研發團隊專攻客製化市場。兩次投資，都讓他被笑「哩系起空喔？」（你是發瘋喔？）但時間拉長，卻證明花最大力氣解決根本問題是正確選擇。

「當成生意做，你會很痛苦，投資下去，就會想幾年要回收，這是理所當然。但你算這個，真的會做不下去。」比起商業策略，更愛聊麵粉經的他，憑著「做內行的事」讓豐盟在他手上壯大，成為做好一件事，生根70年的企業。

《商業周刊1749期》

(中時新聞網)