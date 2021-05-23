繼「513大停電」後17日又再度停電，一周內兩度停電，讓全台民眾陷入恐慌。清華大學原子科學院院長、中華核能學會理事長李敏表示，台電的備載容量不夠已是事實，缺電勢必變成常態性，但現在缺電還不是最慘的，最慘的是「用電公平性」問題，也就是當未來必須限定或輪流停電時，是否會考量用電經濟效益，讓某些企業的用電權力高於其他企業？

李敏21日接受香港媒體《中評社》訪問表示，人為誤失與機器故障，沒辦法確保百分之百不發生，但不能讓「偶然限電」變成「必然限電」，中間要有適當保護，就是所謂的備轉容量；台電基層其實也很冤，若沒有13、17兩次停電，其實過去備轉容量都是綠燈，但仍無法說服讓所有民眾都相信。

李敏指出，蔡政府去年修正《電源不足時期限制用電辦法》，更改了輪流停電辦法，誰先停電、誰後停電，都是政府說了算，這不僅破壞原先辦法中人人用電權力平等的原則，更在確保「護國神山」台積電及其供應鏈，不缺電的霸王條款，若未來缺電成常態，這個議題必會浮上檯面。

不僅如此，李敏更感嘆，現在台灣人每天都活在疑慮中，大家以後甚至要習慣，下午看看晚上會不會停電，因為太陽下山太陽能發電不見了，有沒有足夠量可補充台電也每天都在「賭」；過去馬政府後期就提醒過，能源政策不能這樣搞，但蔡政府還是不聽，以前就有人預言過2021年會出現大停電，如今果然應驗了，「下一個限電會不會是我？」成了大家每天都要擔心害怕的事。

(中時新聞網)