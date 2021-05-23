國內疫情持續升溫拉警報，指揮中心19日正式宣布全國升三級警戒，各級學校亦已停止到校上課，將大幅增加全國上班族及學生自主在家的時間。除在家中辦公、學習之餘，也大量增加民眾上網及居家娛樂紓壓的需求。台灣大旗下娛樂平台事業同步推出多元防疫專案，陪伴民眾抗疫。

民眾長時間待在家，除了工作與上課外，對於陪伴型內容的需求也激增。MyMusic發現，疫情升溫後用戶收聽音樂及Podcast的整體時間成長將近15%，其中Podcast的收聽時間更是成長超過44%。從內容類型來看，「雜談說口秀」仍位居Podcast排行榜第一，而「影音|星娛」、「故事|說書」及「學習|成長」等三類成長最多，其中「影音|星娛」以上班族為主收聽，如MyMusic自製節目《播音247》，「故事|說書」則以親子類居多，「學習|成長」則以《通勤學英語》高居第一，顯見疫情期間民眾更加依賴Podcast接受資訊。

因此，MyMusic除了企畫一系列防疫歌單，如「停課不停學 親子學習」、「宅家安心聽 K歌神曲」、「宅家不變胖 動感舞曲」、「質感居家 靜心ASMR」陪伴民眾居家抗議外，同步推出「MyMusic宅家樂享包」方案，無限暢聽音樂及Podcast 60天只要60元，再免費送myVideo 30天豪華月租體驗和myBook 15天雜誌樂讀包體驗。

自疫情升溫以來，民眾對電子書依賴度持續增加，myBook統計，會員回訪活躍度較前一個月提升近兩成，總閱讀時數也增長三成，涵蓋英語學習、商業、投資理財、設計等多元雜誌刊物的「myBook樂讀包」，也在momo銷售激增七成。為了讓民眾在抗疫期間維持身心健康，即日起只要成為myBook會員，就能免費獲得《平衡免疫這樣吃》電子書， myBook更特別成立「身心靈健康抗疫書展」，電子書優惠52折起，涵蓋一系列居家防疫、投資理財相關書籍，陪伴用戶在抗疫期間透過閱讀好好放鬆。而因應全台各級學校停課，孩子無法外出活動，myBook貼心規畫「親子小學堂樂讀包」首購五折優惠活動，一個月只要75元，可讓優良讀物陪小朋友居家防疫。

疫情爆發後，myVideo的總觀影人數與總觀看時數雙雙飆高，近兩日「戲劇館」、「兒童館」及「動漫館」的觀影時數也持續增加，與四月同期相比，「戲劇館」更成長超過3成，其中，由myVideo共同出品的《火神的眼淚》最受歡迎，播出前六集的總觀看時數已超越上月冠軍《贅婿》。myVideo持續提供30日「豪華月租」免費看電子序號，已經吸引破萬民眾兌換，myVideo也邀請民眾分享給親朋好友戰。同時，響應防疫期間停課不停學，myVideo 與富邦文教基金會合作，精選世界優質兒童青少年節目，包含戲劇、紀錄片、動畫等內容。民眾註冊帳號後進入myVideo 的「momo mini 親子電影院」即可免費觀看。

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台(以下簡稱GeForce NOW)則發現，上周末平台的上線人數、次數以及停留時間，皆較四月周末平均值成長將近15%，而至網路門市申辦GeForce NOW的人數也急遽增加超過5倍，並以Premium白金方案 (月訂)，299元/月的方案為主。抗疫期間，GeForce NOW自即日起至 5 月 31 日止，推出Basic用戶免費升級「Premium 白金會員」30 天的活動，新申辦 Premium 白金會員方案的用戶還有機會取得限量 100 組《控制 - 終極合輯》遊戲序號，免費暢玩最新遊戲。平台在5月大量增加新款遊戲，其中《突變紀元（Biomutant）》即將於 5 月 25 日上市，屆時將同步加入GeForce NOW的遊戲陣容。接下來還有眾多活動及超過61款遊戲加入遊戲庫，陪伴全民度過抗疫期間的居家時光。

(科技)