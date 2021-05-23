阿里巴巴遭大陸反壟斷制裁後，騰訊也吃下人民幣100億元的罰單（約新台幣430億元）儘管受大陸官方嚴格監控，騰訊仍積極拓展旗下遊戲與影音業務，並打算募集更多資金壯大這2項極具潛力的部門。

CNN報導，騰訊第一季營收比去年同期增加25%，來到210億美元（約新台幣5880億元）獲益更是成長65%至74億美元（約新台幣2072億元），雙雙優於外界預期。

除此之外，騰訊宣布將募資拓展遊戲與影音業務，但這項消息反而讓股價下跌4％，中國交通銀行證券部負責人郝宏則說：「新投資總是存在風險，因此有些人選擇先售出一部分的股票。」

大陸官方加強制裁企業反壟斷的力道，導致騰訊股價已從1月的高點下跌23%，但今年還是維持4％的漲幅，郝宏表示，「官方對企業反壟斷的控制已成為事實，但某些時候這些憂慮已被投資者放大。」

對此，騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，「我們非常專注在風險管理上，尤其在金融及貸款方面的自我約束，因此，當我們進行內部審核時，會更嚴格的確保這些業務符合法規，我認為這實際上是相對可控制的。」

(中時新聞網)