奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/24～5/30星座運勢，天秤座事業運最旺，處女座愛情運最旺，金牛座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友，對於往事變得更加在意，多少影響到目前的生活，奧斯老師提醒你過去的事情就過去了，別再反覆回想，以免耽誤手邊的事情。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友，積極投入精力在自我能力提升，有非常多的想法，想做些改變讓自己更好，奧斯老師建議金牛朋友下周要好好把握這想法，並且付出行動。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子座的朋友對於目前的現況感到不知足，懂得調適壓力，願意花較多時間在目前的生活中，但切忌可別停下進步的腳步。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周會有多次的放棄念頭，不再像過去那麼理性、擁有邏輯思緒，面對事情也顯得被動許多，奧斯提醒這部分要多留意。

▍獅子座

整體運勢★★

獅子朋友過往努力打下的基礎，在下周動搖起來，因此讓獅子朋友顯得分身乏術，許多問題都需要親自著手解決，多少顯得疲憊不堪。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友在下周顯得積極許多，願意改變怠惰的想法，開始上緊發條，想要努力付諸行動來改變自己，要多把握這個衝勁。

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友長久的堅持，受到朋友、家人的影響而開始動搖，會變得比較情緒化，奧斯提醒下周面對想做的事情，可要多堅持一點囉！

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友下周的思緒清晰許多，若正是需要動腦的時期，一定要好好把握這幾天。另外下周解決問題的能力也提升許多，這樣的情形讓天蠍朋友感到雀躍。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手朋友的生活將會充滿踏實的感覺，行為也更加可靠，這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定，所以下周將會是實際的一周。

▍魔羯座

整體運勢★★★★★

下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓魔羯朋友整體看起來都清新不少，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶座將會信心消退，對於手邊的事情掌握度都降低許多，面對這樣的狀況，奧斯老師建議要更堅定些。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周做事顯得粗心較多，也埋下了之後問題爆發的隱憂，奧斯建議雙魚朋友下周做事要積極並細心一點，以免影響往後的發展。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)