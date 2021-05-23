本土疫情未見趨緩，隨著指揮中心宣布進入三級防疫警戒，各級學校均全面停課，改採線上學習，各縣市首長們也紛紛祭出多項鐵腕政策，防堵疫情延燒，但此次的疫情是否會影響即將到來的2022年地方選舉，更是外界關注話題。

近期台北市長柯文哲提出的台版方艙醫院、新北市長侯友宜說疫情無法控制時，「該封(城)就封」、桃園市長鄭文燦拆除籃框等都曾掀起外界一陣討論，其中鄭文燦雖表示拆籃框是為了避免青少年群聚，但也有網友認為「這樣與(選)總統越來越遠了」、「不用想2024了」；至於柯文哲和新北市長侯友宜在近期的表現則都獲得不少網友讚賞，有人在相關新聞留言和批踢踢喊話「力挺柯侯雙強、雙北抗疫加油」、「阿不就還好雙北市長都不是民進黨執政 不然要多慘」。

以下是《中時新聞網》特別整理近期六都市長在其臉書曾宣布的幾項相關政策，帶你一探究竟：

六都防疫重點。

另外，以下為各縣市長臉書，可了解相關防疫措施：

台北市長柯文哲臉書

新北市長侯友宜臉書

桃園市長鄭文燦臉書

台中市長盧秀燕臉書

高雄市長陳其邁臉書

台南市長黃偉哲臉書

(中時新聞網)