隨著台灣每日確診人數持續攀升，本土病例再創新高，各縣市都傳出確診個案，連醫院也都不能倖免，民眾開始人人自危，戰戰兢兢。過了一年多與世界平行時空的生活，國人生活節奏大亂，停課、搶物資、草木皆兵、獵巫等等，住在美國的Sharon Chenyun Hu表示這些在去年美國人已全部經歷過，她以過來人的分享一些經驗，希望能幫助國人少走點冤枉路。

●生活方式顛覆 生理心理嚴重受影響

曾經被視為理所當然的生活方式，突然遭受轉變，生理心理都嚴重受影響，Sharon說，即使已一年多，美國的身分也尚未恢復正常，她也重新檢視自己的生活，整理歸納出個人 「醫藥 」、「食」、「衣」、「住」、「行」、「育」、「樂」方面的經驗，也給奮戰中的台灣人民、家人、朋友一些鼓勵。

一、醫藥：備妥基本藥品

美國疫情嚴重時，醫院病床一位難求，很多患病民眾只能在家自癒。當時備妥感冒藥、止咳藥、退燒藥、止痛藥和維他命C。以上藥物「不能」治癒你的病，但是能減輕身體不適，讓身體能夠恢復體力再戰病毒。

Sharon與女兒都是過敏體質，因此也準備了抗組織胺（antihistamine，過敏藥）、氣管擴張噴劑、速效注射型腎上腺素（EpiPen，急症過敏救命藥）。如果家中窗戶不多，接觸到的陽光有限的話，記得補充維生素D跟鈣質。

Sharon一家人分享自己在美國防疫一年多的心得，包含「醫藥食衣住行育樂」七大建議。(圖/健康醫療網提供)

二、食：列採買清單、備冷凍櫃

食物採買清單一定要列，避免遺漏須再度外出。食物選擇盡可能保持「均衡飲食」的原則：全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類。

食材挑選上則以保存期限為重要考量因素。例如：能久放的米跟麵條多買點，最好選擇全麥或五穀雜糧等高纖產品；豆魚蛋肉類可購買冷凍品項，像是大包裝的冷凍肉類、蛋有真空包裝的水煮蛋/滷蛋等；蔬菜可選購罐頭（盡量挑選鈉含量低、含糖量少的產品，因為罐頭食品這兩項很容易超標）或冷凍蔬菜；水果注意事項如同蔬菜；可選保久乳代替鮮乳；油脂則盡量挑選不飽和脂肪為主的橄欖油、椰子油、酪梨、堅果等。

家中有足夠空間者，可購入一台冷凍櫃。Sharon在疫情初期就去買了一台二手小型冷凍櫃，這讓她們一家在封城期間一個月足不出戶都沒餓死。台灣現在又有缺水危機，可備妥一兩箱瓶裝水。

三、衣：踏入家門全身脫光去洗手

口罩一定是標準配備，最理想的是醫療口罩外加一層布口罩，想省事者可直接配戴N95即可。記得取下口罩時要適當存放，避免口罩內側被污染，最好直接對折存放。暫時不需要口罩時也避免將口罩拉至下巴露出嘴巴，因為你的下巴並沒有你想像中乾淨。

隨身攜帶酒精、乾洗手或抗菌濕紙巾，需觸碰公共物品（如購物推車、電梯按鈕、門把手等）時先自行消毒，回車內或返家時也能用它們清潔身體與外界接觸的部位。

踏入家門後第一步就是淨身，褪去身上衣物，投入洗衣機或掛在通風良好處一段時間。Sharon家大門口旁就是洗衣籃，每個回家的人都要脫掉全身衣物後再全裸去洗手。外出時能包越緊越好，最好能戴帽子、護目鏡、口罩、面罩、長袖長褲。

四、住：規劃清潔動線、網購物品消毒

．謝絕訪客，親戚朋友也不行，只有住在這棟房子的人能進來。其他的大舅二姑婆三姨媽之類請多利用3C線上會面，等疫情過後再光顧。

．規劃動線。進門處放置洗衣籃或衣物掛鉤，酒精、乾洗手或抗菌濕紙巾等消毒用品，這樣回家時就不會忘記該做的清潔步驟。網購物品先消毒後再拿進家，可在門口放置酒精等消毒用品供送貨人員使用。門把或水龍頭等經常觸碰處要重點清潔。

可準備一個緊急避難用的行李，若遭隔離需要到防疫旅館時也能一拉就走。(圖/健康醫療網提供)

五、行：不搭大眾運輸工具、準備緊急行李

少搭大眾運輸工具，減少密閉空間群聚機會。自家車內備妥口罩、手套、酒精等消毒用品、換洗衣物、適量食物跟水。

比較特別的是，可準備一個緊急避難用的行李，若遭隔離需要到防疫旅館時也能一拉就走。行李裡面有緊急糧食（三天份的食物跟水）、醫療與清潔用品（醫療急救包、濕紙巾、面紙、個人所需藥品、盥洗用具、1-2套輕便換洗衣物）、貴重物品（身分證件、護照、醫療保險卡或健保卡、備份鑰匙、銀行卡、現金）、行動電源、充電線與充電器。

六、育：規劃課程

台灣目前正面臨到停課，媽媽們大喊崩潰。Sharon規劃了一些課程方案，成功規劃出孩子們有興趣的課程：英文字母、phonics、注音、數學、中文童謠、舞蹈、烹飪、烘焙、音樂、美勞、裁縫、園藝等。重點是，這一年來，省下了學費，增進了親子間感情，多了好多寶貴的共同回憶。

七、樂：全家一起運動、學習才藝

封城不能外出，只好在家找樂子。我們家除了3C娛樂，也一起玩桌遊。體能方面，就算疫情關係只能待在家裡，也一定要保持運動習慣，以保持身體強健、增強免疫力、也能舒緩疫情導致的心理壓力。Sharon每天逼自己運動，也和孩子一起運動，同時也買了遊戲機和女兒們一起打怪兼健身。

在家時間變多，就開始學才藝，烏克麗麗、縫紉、鉤針、刺繡、玩電動單車等，把之前沒機會學、沒時間做的事一次做完。生活變得繽紛，也增進心理健康。

●健康活著就是最大福氣 配合、體諒防疫人員

疫情爆發的這兩年，Sharon深覺「活著」就是莫大福氣。非常時期，其他事情都能暫緩，首要目標就是健康活著就好。在家耍廢就能成為抗疫英雄，何樂不為？該準備的就準備、該打的疫苗就打、該遵守的規範就遵守，做最大的努力，也做最壞的打算。台灣一定可以安然渡過這次疫情考驗的。

也希望台灣人民善待防疫人員，他們冒著自身風險為人民防堵疫情。多一份同理心，世界更美好。

資料來源：居住在美國奧勒岡州，來自台灣的Sharon Chenyun Hu

(中時新聞網)