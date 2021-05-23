國內新冠肺炎本土案例屢創新高，醫療量能吃緊，中央流行疫情指揮中心建議輕症或無症狀者先留在家中，等候公衛人員通知，患者也有可能自行痊癒。但輕症者如何做好自我營養照護，幫助身體早日康復？

振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，新冠肺炎常見症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促，導致身體疲累及食慾降低。由於發燒會加速身體代謝率，營養素需求量提高，也會增加體內液體流失導致脫水，所以就算沒有明顯口渴或飢餓感，還是要持續進食及補充液體，攝取足夠熱量及蛋白質，才有足夠的免疫力對抗病毒。

她建議，新冠肺炎患者在營養照顧上可以掌握以下原則：

一、 3大飲食攝取原則

● 高熱量、高蛋白：病人會增加體內壓力，這時不該過度限制熱量，應該多攝取高營養密度的食物及飲品，才能讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。

她建議，每天可以多攝取200～250大卡，假設60公斤的成人，平時每日的熱量攝取約1,500～2,000大卡，生病期間因熱量需求增加，可以比平時提高200～250大卡（體重x25～35大卡+200～250大卡）。60公斤健康成人每日則需75～100公克的蛋白質（體重x 1.2～1.5公克）。

飲食上可以選擇堅果種子、酪梨、乳酪等油脂來源食物，提高熱量攝取；良好的蛋白質來源則像是大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品（牛奶、優格、起司等）、蛋白質飲品等。

新冠肺炎患者生病期間要多攝取高熱量、高蛋白食物。(圖/Shutterstock）

● 少量多餐：這個時期食慾可能會變差，但就算沒有明顯飢餓感，也應每隔2～3小時進食1次，1天大約6餐，以少量多餐的方式補充營養。

● 使用營養補充品：可以適時將口服營養補充品納入日常飲食一部份，在餐間增加營養攝取。尤其不感覺飢餓或對進食感到費力或疲累、無法吃到足夠需要量時，使用口服營養補充品，可以快速補充身體所需的熱量、蛋白質及必需營養素。

可以選擇每瓶250～300ml、提供至少250大卡熱量及15～30公克蛋白質的飲品，也可以冷藏取代一般冷飲，選擇不同口味的產品，避免味覺疲乏。

二. 2大液體補充原則

● 維持體內足夠水份，留意是否脫水：當身體脫水時，會出現明顯口渴、發燒、尿液量減少、濃或呈深色、口乾、心跳加快、疲累及意識混亂等症狀，這時呼吸系統的分泌物也會變得較濃稠，難以從肺部排出，當肺部無法清除這些分泌物時，就可能導致肺炎。

因此，為了避免脫水，要攝取足夠水分，以60公斤成人來說，每天需至少補充2,400～2,700cc的液體（體重x40～45cc）。最佳的補充液是具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料，可補足身體必需的電解質及礦物質，以維持正常生理機能。

感染新冠肺炎要多補充水分，避免身體出現脫水現象。(示意圖/Shutterstock）

● 正確補水，預防脫水：

1.每小時都要補充，至少每15分鐘應補充80～160cc液體，如果無法一次大量喝，建議少量且每隔數分鐘就喝一次。

2.選擇多樣化的流質種類避免味覺疲勞。

3.睡前床邊擺放水或其他補充液體，確保半夜醒來能夠補充。

4.若出現嘔吐或腹瀉，除了喝水之外，也應該補充口服電解質液，例如某些運動飲料，或者在家也能自製口服電解質補充液：鹽（1/2～3/4茶匙）＋果汁（例如蘋果、橘子、葡萄或蔓越莓等）1杯＋水（3.5杯）。

如果嗅味覺改變，可以添加一些辛香料增加風味。(示意圖/Shutterstock）

三、味覺或嗅覺改變時的應變方式

1.將食物放冷或放至室溫下，可能會比熱食嚐起來更佳。

2.若食物嚐起來有金屬味，建議使用塑膠餐具盛裝及進食。

3.避免過於甜膩的食物。

4.若飲品喝起來有酸味或苦味，可以加入適量的糖分調整。

5.無味的食物中可以加入天然辛香料，增加風味。

四、維持體重

陳韻婷表示，體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，體重流失顯示體內的液體、脂肪及肌肉量可能都在減少，尤其肌肉量減少會使身體感到虛弱。由於身體重新合成肌肉需要很長一段時間，所以預防急性期肌肉量的流失，對於日後的復原相當重要。建議生病期間每天量體重，並維持目前的體重。

五、復原及復健期的營養

當身體逐漸在復原，還是要維持高熱量及高蛋白飲食，並搭配運動，保有抵抗力及減少肌肉流失，都有助於恢復日常活動。

大部分新冠肺炎確診者都屬於輕症或無症狀，未來可能至集中檢疫所或在家隔離，陳韻婷營養師強調，確診者若能多留意營養照顧，將有助於身體的康復，也有助於維持醫療量能不致於崩潰。但她也提醒，如果本身是慢性病患者，營養需求則需依個別情況調整。

(中時新聞網)