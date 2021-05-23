減肥不等於節食、不吃東西，而是要吃得健康並享受美味。其實很多的食物只要替換成別種品項，一樣能安心地大口吞嚥。

例如，美乃滋1小匙就有將近100大卡，但芥末只有約35大卡；100g的洋芋片熱量大約是530大卡，而爆米花則是330大卡；同樣的份量，冰淇淋的熱量幾乎等於優格的3倍之多。

(圖/營養師朱瑞君提供)

適度的替換食材，一樣能夠在減肥這條路上，開心地享受美食、享受人生。

(中時新聞網)