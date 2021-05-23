疫情指揮中心22日公布新增321例本土病例，另外首次因「校正回歸」新增400例本土確診，外界質疑是否因為擔心確診數字太高，會影響股市，才選擇周六公布400例個案校正回歸，疫情中心指揮官陳時中回應，「跟股市完全無關」。有投資人好奇台股下周會如何反應暴增700例本土確診，網友認為，台指期夜盤已透露玄機，周五期貨夜盤下跌209點（或1.29％），成交價16050點。

指揮中心22日首度表示，400例本土個案為校正回歸，分別打散回歸到上周各日個案，遭外界質疑「蓋牌」，陳時中強調，這是「掀牌」，校正每日正確病例數，才能正確判讀疫情走勢，還說把累積400例個案報出來，跟股市完全無關。

有PTT網友認為，單日最多就算721例（321+400），感覺還只是破百範圍內，股市應該還不會有太大的震盪才對，如果破千以上才需要擔心吧，也有人好奇，周一股市會如何反應這次確診人數？

網友看法多空兩極，認為「政府表明要護盤了拉 還當空軍」、「都是校正上周的確診數，不影響下周股市的」、「漲啦！時鐘都這麼明顯掀牌了」、「上禮拜六就這樣了 確診180嚇個半死 還不是漲800點」、「先跌1000點 隔天校正900點」、「星期六700->星期日400=疫情驅緩噴噴」、「昨天夜盤不就跟你說了」。

還有人覺得校正回歸的數字很扯，「這樣搞真的很誇張，都給你報低後面再校正啊」、「以後每天公佈的數據是不是都要加400？」、「這玩法絕無僅有 外資會買單嗎？」、「還敢笑中國啊 讓世界看見校正回歸」、「股市向下 被校正回歸害死」。

(中時新聞網)