台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，民眾外出一律須配戴口罩。指揮中心副指揮官陳宗彥21日在記者會上定調，「2人以上同車，就應該戴口罩」，引發討論。有媒體針對「指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？」進行網路民調，截至晚上11點30分，居然有63.09％的人認為防疫期間這樣比較安全。

根據《NOWnews》針對「指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？」進行網路民調，截至晚上11點30分，有63.09％的網友認為防疫期間這樣比較安全，36.91％的人則認為有點誇張。

贊同的網友認為，「車上為密閉空間，無法確認同車是否有無症狀，風險較於同場地用餐的高，所以非單獨開車應戴口罩保護自己，也保護他人。」、「保護自己也是保護別人，開車就算是外出，口罩戴著預防萬一不是很好嗎？」、「高度的危機意識和行為、強烈的公德心，才能真正有效的防疫，保護自己，家人和全國人民。」

認為有點太誇張的網友表示，「如果無親戚關係，必須戴口罩，但若是一家人，本來生活上就在一起了，戴口罩也沒用。」、「私家車是私人領域，政府管太多了，應該限制非常時期非同住家人不得搭別人的私家車，別以為戴口罩近距離接觸就不會染疫。同住家人搭車戴口罩真的是戴給檢查用的，沒有意義。」、「有點誇張，通常在車上的都是家人。」、「如果都是同屋的家人，豈不是多此一舉。」

(中時新聞網)