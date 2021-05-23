在英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）即將展開印太巡弋前，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）22日訪問該艦，並配戴已故菲立普親王（Prince Philip）贈送給她的胸針，讓這位前海軍軍官再一次登艦視察。

「美聯社」（AP）報導，在「伊麗莎白女王號」航艦打擊群即將展開印太巡弋之際，伊麗莎白二世搭乘直升機，前來訪問這艘以伊麗莎白一世命名的英國皇家海軍旗艦。她受到艦長埃森海（Angus Essenhigh）上校和打擊群指揮官摩爾豪斯（Stephen Moorhouse）准將的歡迎，並慰問了艦上的官兵們。

新聞網站「People」指出，伊麗莎白二世穿著紅色大衣和配套的帽子，並別上以黃金鑲嵌紅寶石和鑽石製成的聖甲蟲造型胸針（Scarab Brooch）；伊麗莎白二世擁有多枚著名的胸針，但這枚被外界認為最能代表她和菲立普親王之間的愛情，因為這是菲立普親王在1966年贈送給她的禮物，且兩人2017年拍攝結婚70周年肖像照時，伊麗莎白二世配戴的正是這枚胸針。

「伊麗莎白女王號」當地時間22日晚間（台灣23日凌晨）出港，進行為期28週的海外部署，預定訪問超過40個國家，包括印度、新加坡、南韓和日本等。她的護航艦包括2艘45型驅逐艦、2艘23型巡防艦、1艘艦隊固態物資支援艦（Fleet Solid Support Ship）、1艘艦隊整補油艦（replenishment tanker）、1艘核子攻擊潛艦，以及1艘荷蘭七省級巡防艦和1艘美國勃克級神盾驅逐艦；並將搭載英國皇家空軍617中隊的8架F-35B戰機、美國陸戰隊第211戰鬥攻擊中隊（VMFA 211）的10架F-35B、14架皇家海軍直升機，以及1個連的皇家海軍陸戰隊。

(中時新聞網)