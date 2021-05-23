1名新北市衛生局女員工日前接獲工作任務，須電話通知1名年邁阿嬤確診新冠肺炎，對方接到電話後第一反應為「阿我是怎麼了」，讓她感到難過與心疼，眼眶也濕了；她說阿嬤電話中的語氣平和，就連她強忍情緒對阿嬤說「你不要怕喔，醫護人員會幫你，你要加油喔」，阿嬤也爽朗地回說「齁啦！我災啦！」樂觀態度感動上千人，網友紛紛祝福阿嬤能早日康復。

1名剛任職新北市衛生局的某女職員在臉書「我是板橋人」發文表示，她之前支援做疫情調查，必須全程用台語告知1名阿嬤對方罹患新冠肺炎；阿嬤在電話中聽到她的告知後，先是回應「阿我是怎麼了」；她接著解釋阿嬤需要準備2、3天的衣服，稍晚就會有專車載阿嬤到集中檢疫所。

衛生局通知阿嬤確診，阿嬤卻語氣相當平和，對於衛生人員的關心，她用爽朗的語氣說「齁啦！我災啦！」（圖／翻攝自臉書「我是板橋人」）

該女職員說，阿嬤在電話中語氣平靜、沒有惶恐，當她聽到阿嬤說「啊我是怎麼了」，想著年長的老人要面臨疾病的威脅，她的內心相當不捨，眼匡瞬間泛淚，她最後跟阿嬤說「阿嬤，你不要怕喔，醫護人員會幫你，你要加油喔！」而阿嬤則回應「齁啦！我災啦！（台語：好啦，我知道）」，樂觀態度讓大家相當感動。

許多網友看到這樣感動的文章，紛紛留言說「阿嬤會平安沒事的，謝謝第一線所有人員的付出，原po支援也辛苦了」、「我看了都掉淚了」、「有您們真好，阿嬤您也要早日康復，大家真的要多配合防疫」、「感恩所有防疫工作人員，板橋人加油」、「阿嬤好勇敢，果然經歷過大風大浪，阿嬤加油」。

(中時新聞網)