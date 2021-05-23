台灣22日新增321本土案例，外加400例的「校正回歸」，校正回歸4字也成為當日熱搜詞，在各大平台吵翻天。對此一名網友發問，如果被問今天幾例，他可不可以直接回答321+400=721，算不算造謠，底下鄉民的留言「先準備好三百萬」則讓大家都笑翻。

一名網友在PTT八卦版PO文「我如果說今天是721例，算是造謠嗎？」，他表示，如果有朋友問他今天多少例，他會先回答「321+400校正回歸」，但對方聽不懂，自己又懶得解釋的話，可不可以直接回答721例，這樣會不會算造謠。

鄉民看到後紛紛留言：「先準備好三百萬」、「4，黨說了算，-300萬」、「當然算，你完蛋了」、「我們懷念你」、「罰300萬，你讓人民恐懼了」、「300萬準備好了沒」、「先準備300萬再PO文好嗎」、「罰300萬，而且你付款不能回歸校正」、「現在沒300萬都不敢隨便發文」。

「校正回歸」一詞成為全民熱搜單字，對此衛福部長陳時中表示，會發生此問題，在於通部系統太複雜，要填寫的東西太多、自動化的檢查太嚴格，導致回報「塞車」，3天前發現問題後便做出調整，減少必要欄位，從20幾項簡化到8項，簡化過後才會突然爆出這麼多累積量。

(中時新聞網)