全台疫情持續延燒，且有不斷擴散至中南部的趨勢，指揮中心也在日前將全台警戒提升至第三級，外出強制戴上口罩，並禁止戶外超過10人群聚，一名網友貼出斗六周六觀光勝地太平老街傍晚照片，直呼一輩子沒看過。

一名住在斗六的網友在臉書《斗六人社交圈》PO出一張太平老街的照片，本來正值周六傍晚最精華、人潮最多的時段，如今幾乎空無一人，讓原PO忍不住直呼「沒想到周末的斗六街上可以看到如此空檔的畫面，大家都很乖，繼續加油」。

不少網友看到也大讚：「表示斗六人防疫落實」、「逛街隨時都可以，命只有一條，大家加油」、「加油啊我的故鄉」、「看了很感動，真的棒」、「剛剛晚餐時間其實人不少，但大家都有確實戴口罩」。

也有人質疑「就你不乖，偷跑出門」，對此原PO回應自己只是短暫出門澆菜，看到老街空無一人忍不住拍照，拍完馬上就回家關起大門了，友人也幫忙解釋：「樓主不是去玩，他家就住在太平老街上」。

(中時新聞網)