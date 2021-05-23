花蓮凌晨地牛搖 規模4.4 花蓮縣4級最大 04:332021/05/23 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮凌晨地牛搖 規模4.4 花蓮縣4級最大(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今(23日)凌晨03:57分發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府西南方20.8公里、花蓮縣秀林鄉，地震深度22.1公里。 各地最大震度 花蓮縣地區最大震度 4級 南投縣地區最大震度 3級 臺中市地區最大震度 2級 宜蘭縣地區最大震度 2級 雲林縣地區最大震度 1級 苗栗縣地區最大震度 1級 彰化縣地區最大震度 1級 高雄星級飯店 改賣便當度小月 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 (中時新聞網) #最大震度 #地區 #花蓮縣 #4.4 #4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 13:002021/05/18 生活 外帶5折 貳樓老闆行動護台 04:102021/05/18 時尚消費 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 北市街道空蕩蕩 鄭怡讚自律了不起 04:102021/05/18 娛樂新聞 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 北京市18歲及以上人群 新冠疫苗首針接種率破80％ 12:522021/05/18 兩岸 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 04:102021/05/18 財經要聞 生活熱門新聞 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 他問400＋321等於多少 網回7字全場笑翻 - 生活 鄭文燦拆籃框現場照流出 網一看全愣住：他真的GG了 - 生活 斗六太平老街週六傍晚一張照 當地人傻了：一輩子沒看過 - 生活 台北空城計 中央急籲周末別出門 北捷運量再下滑、客運站「班班空車」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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