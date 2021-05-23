台灣地區今(23日)凌晨03:57分發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府西南方20.8公里、花蓮縣秀林鄉，地震深度22.1公里。

各地最大震度

花蓮縣地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 2級

宜蘭縣地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 1級

苗栗縣地區最大震度 1級

彰化縣地區最大震度 1級

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(中時新聞網)

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