KHRIS MIDDLETON CALLS GAME IN OT



Bucks go up 1-0 pic.twitter.com/C4fMoz7gy9 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2021

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誰能預料得到本季第1場季後賽就上演精采絕殺戲碼！靠著米德頓延長賽最後0.5秒的中距離跳投命中，哈勒戴也在對方最後一波攻勢，賞了吉米巴特勒一記再見火箭，公鹿23日以109比107延長氣走熱火，超級驚險拿下季後賽首輪第1場勝利。

其實原本公鹿不用贏得那麼辛苦，打到正規賽最後關頭，公鹿還以97比93領先，卻遭阿里查最後1分27秒投進三分球，然後吉米巴特勒兩罰中1追平，阿提托康波接下來4罰中2，無奈留給巴特勒在正規賽結束同時投進追平兩分球機會。

來到延長賽讀秒階段，哈勒戴最後39.3秒上籃幫助公鹿3分領先，卻遭卓拉吉奇投進追平三分球，接著米德頓在對方防守完全對上情況下，投進致勝兩分球，僅留0.5秒給熱火進攻，吉米巴特勒雖嘗試三分出手，哈勒戴卻賞了他一記火鍋。

投進絕殺球的米德頓貢獻全場最高27分，外加6助攻、6籃板，阿提托康波也有26分、18籃板及5助攻，卻在正規賽讀秒階段被吹罰球10秒違例，全場罰13中6，更成他當前最大弱點，幸好公鹿還是贏了，哈勒戴20分、11籃板。

熱火以卓拉吉奇替補攻下25分最高，鄧肯羅賓生也有24分，吉米巴特勒雖拿17分、10籃板及8助攻的接近大三元數據，全場投22中4手感欠佳，更發生6失誤，阿德巴約也是投15中4的差勁手感，兩大主力的手感低迷，讓熱火無奈飲恨吞敗。

(中時 )