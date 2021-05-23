22歲的歌壇新人鄭心慈，2012年參加《華人星光大道》拿下亞軍，原以為能順勢發片，不料直到去年底才推出首張專輯《幸福藏在哪裡》。她坦言：「雖然這些年有些挫折，所有的情緒都經歷過了，但那些都是養分，回頭看，感覺像是讀完一本有Happy Ending的小說。」

二〇一二年鄭心慈參加第二屆《華人星光大道》，拿下第二名的好成績，並獲得唱片合約，但因為經紀人無法專心在台灣幫她打理歌唱事業，讓她沉潛了好一段時間。四年前，鄭心慈在錄音室試唱時，機緣巧合遇到「星空飛騰」的CEO羅維君（法蘭姐），演藝事業總算出現生機，「法蘭姐說，會簽下我是因為我的聲音很獨特，更期許我未來成為創作歌手。」

換新東家 力拚創作

鄭心慈笑說，新東家像是一個大家庭，「老闆就像是我的乾媽，師兄們也很照顧我，到了這公司都會把煩惱講出來。」她更感恩地說：「公司的每個人都很看重我，培訓我上創作、吉他和跳舞等課程。」對於一連串的嚴格培訓，她從不喊苦，「學完再上台比較有安全感，我喜歡準備好再出來。」

和新東家夥伴感情融洽的鄭心慈，日前跟著老闆法蘭姐和師姐吳宥安，一同去屏東為正在拍電影的周興哲探班。（圖／星空飛騰提供）

首張專輯《幸福藏在哪裡》，有六首鄭心慈的創作，〈想念是最遠的旅行〉是第一首被採用的作品，「當下聽到半成品時，就期許能累積更多自己的創作曲，這次師兄周興哲和周予天也給了我三首歌，我希望下一張專輯，可以收錄八首自己的作品。」

鄭心慈還透露，小時候參加學校運動會的長跑項目，每次都跑進前五名，看師兄周予天在《全明星運動會》第二季表現亮眼，她也躍躍欲試，「我很想報名下一季，期待能每天早起訓練。」

鄭心慈的首張專輯主打歌〈你的存在〉，由師兄周予天作詞、周興哲作曲。（圖／星空飛騰提供）

亞軍獎金 帶媽還鄉

當年拿下《華人星光大道》第二名後，孝順的鄭心慈用參賽獎金，帶著印尼籍的媽媽返鄉探親，她心疼地表示：「媽媽飄洋過海嫁來台灣後，不曾回過印尼老家一次。」她還寫了〈無名花〉這首歌送給媽媽，更發揮巧思，在歌曲的頭尾都加入媽媽的母語，詞義是「願你能健康，心中有盼望，願你能平安，長伴在身旁。」非常感人。

雖然現在因工作關係，鄭心慈獨自在台北租屋，但她已立下心願：「希望可以多賺點錢買房子，給家人更好的生活。」更打算未來帶著媽媽一起，到印尼舉辦個人演唱會。

14歲在《華人星光大道2》得到亞軍後，鄭心慈又獨自到大陸參賽《中國好聲音》。（圖／翻攝自鄭心慈臉書）

(中時新聞網)