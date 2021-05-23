只能說「小皇帝」詹姆斯果真是當前NBA第一人！《橘郡記事報》記者泰勒古恩23日報導，儘管詹皇18日出席一項個人酒類品牌活動明顯違反聯盟健康與安全協議，卻因這次違規並未達到停賽等級，詹皇仍可照常在24日湖人作客遭遇太陽的首場季後賽登場。

根據泰勒古恩引用聯盟發言人說法，聯盟已經調查過這件事情，且跟湖人攜手處理了，詹姆斯這次違規沒達到停賽等級的理由是，活動場地位於戶外，以及參加者都通過新冠檢測與接種新冠疫苗，還有就是詹皇出現在活動現場時間有限。

聯盟給的「藉口」不僅於此，強調違反聯盟健康與安全協議的結果本來就不太一樣，主要仍看是否有跟新冠感染者接觸，且觸發追蹤機制，但也有一些不太嚴重的案例，例如說詹皇這次事件，往往只會進行秘密調查，且不會引發停賽後果。

只是無論如何，身為湖人當家球星的詹姆斯，選在要跟勇士進行附加賽前夕出席公開酒類活動，就算他幫湖人贏下那場附加賽，且搶西區第7身分，還是給予外界相當差的負面形象，如今還順利逃過停賽，未免讓人感覺到這位「小皇帝」擁有太多特權。

(中時 )