西區首場季後賽就上演「下剋上」的爆冷戲碼！西區第5種子獨行俠23日靠著東契奇交出31分、11助攻與10籃板的大三元數據，以及最後關頭打出13比3凶猛收尾攻勢，爆冷作客以113比103擊退西區第4種子快艇，拿下季後賽首輪第1勝。

比賽從一開始就形成互有領先僵局，打到最後3分鐘，雙方還打成100平，場上局勢卻突然倒向獨行俠，因為獨行俠接下來連拿5分，就算快艇趕緊喊暫停，仍止不住獨行俠凶猛進攻，快艇最後3分鐘內更交出投7中1、4罰1進的離譜表現。

獨行俠除了當家主控東契奇交出大三元，小哈達威也有21分進帳，芬利史密斯18分，布朗生替補攻下15分，「波神」波爾金吉斯雖然全場投13中4，仍拿14分、4籃板，順利搶回季後賽主場優勢的獨行俠，26日續在洛杉磯客場進行G2。

季末「故意」讓自己跌到西區第4位置的快艇，恐怕怎樣也沒想到首場季後賽就告翻船，如今面臨喪失主場優勢命運，接下來勢必趕緊找回應有強悍球風才行，里歐納德今天拿26分、10籃板及5助攻，保羅喬治也有23分，巴坦與隆多各有11分。

(中時 )