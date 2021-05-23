英格蘭公共衛生署（PHE）研究發現，輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗在施打2劑之後，都能對印度變異病毒發揮高度防護力。

印度變異病毒在英格蘭數十個行政區相繼出現，先前疫苗對這種最新變異病毒的防護力未知，讓英國政府憂心6月21日的完全解禁路線圖可能出現變數。不過，PHE的最新研究結果，替政府打了一劑強心針。

英國廣播公司（BBC）報導，研究發現，施打兩劑輝瑞或AZ疫苗，都能對印度變異病毒產生類似的高防護力，也與對抗英國變異病毒的防護力差不多。

研究顯示，輝瑞疫苗在施打完第2劑的2週之後，對印度變異病毒有88%防護力，相較於對英國變異病毒有93%防護力。AZ疫苗施打2劑之後，對印度變異病毒有60%防護力，相較於對英國變異病毒有66%防護力。

不過，研究也發現，兩種疫苗在施打第一劑3星期後，對印度變異病毒的防護力僅有約33%。相較下，施打第一劑3星期後，對英國變異病毒的防護力約有50%。

PHE表示，兩種疫苗在施打2劑後出現防護力差異，可能是因為AZ疫苗的核准時間較晚，施打時間也較晚。有數據顯示，AZ疫苗需要更久時間才能達到防護力的最大值。不過，PHE表示，兩種疫苗在預防重症和死亡率方面都有顯著效果。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，這是一項具有「開創性的」發現。

截至昨晚，英國有3770萬名成人接種第一劑疫苗，相當於全體成人的71.6%，並有2210萬人已經接種第2劑疫苗，相當於41.9%。

而疫苗對印度變異病毒有效的好消息，代表英相強生（Boris Johnson）讓6月21日成為「自由日」、解除保持社交距離政策的計畫可以如期推進。

「每日郵報」報導，專家先前憂心印度變異病毒的傳染力可能比英國變異病毒高出50%，但現在發現，傳染力大約高出20或30%，仍在「可控範圍」內。（編輯：林憬屏）1100523

(中央社)