梅雨來了，全台有雨！氣象專家吳德榮表示，明晚至周三(24至26日)梅雨滯留鋒在台灣徘徊，全台有陣雨或雷雨及較大雨勢，周四滯留鋒北移，接著美國模式模擬周五滯留鋒重返、歐洲模式則模擬周六重返，結構、強度仍在觀察中。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明晚至周三(24至26日)滯留鋒在台灣徘徊，全台各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。周四、五(27至28日)滯留鋒北移至北部海面，出現空檔，全台天氣炎熱，要記得防曬及預防中暑，但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮說，由於理論上的限制，愈接近模式末期的模擬，不確定性愈大，各國模式對於滯留鋒何時再重返台灣，預測都不一樣，美國模式模擬在周五(28日)、歐洲模式則在周六(29日)，重返時的結構、強度預測也不同，尚在調整中，應持續觀察。

至於今天天氣，吳德榮說，今天滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率。全台高溫炎熱，各地氣溫北部23至35度，中部24至38度，南部24至39度，東部23至36度。明天滯留鋒接近，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

今晨觀測資料顯示，華南強對流消散後，仍有部分殘餘的高層雲，飄至台灣上空(左圖)：早上5時雷達回波圖顯示，台灣西南沿海有小胞狀回波(中圖)；5時累積雨量圖顯示，西南沿海有零星降雨(右圖)。

(中時新聞網)