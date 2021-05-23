台灣短短8天暴增逾2千例本土，原本維持零本土的花蓮縣昨也破功，出現4例確診，根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計2645例本土個案，其中以新北市1282人最多，而台北市也緊追其後，有1007例本土，苗栗、南投、雲林、屏東和花蓮都因確診數增加，警戒燈號一夜變色，目前台灣本島僅剩3縣市沒有本土確診病例。

根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計2645例本土個案，其中新北市1282人最多，接著依序是台北市1007人、桃園市131人、彰化縣73人、基隆市40人、宜蘭縣34人、台中市27人、高雄市20人、屏東縣6人、新竹市6人、新竹縣4人、花蓮縣4人、雲林縣4人、台南市3人、南投縣2人、苗栗縣2人。

原本維持零本土好成績的「花蓮縣」昨破功，根據確診地圖上的數據顯示，花蓮縣一口氣新增4例本土。至於苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣和花蓮縣都因確診數增加，警戒燈號一夜變色。

目前台灣只剩下6個縣市尚未出現本土確診案例，包括本島的嘉義市、嘉義縣、台東縣，以及離島的金門縣、連江縣和澎湖縣。

中央流行疫情指揮中心昨公布321例本土個案，其中有162位男性、159位女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月10日至5月21日；至於400例校正回歸中，有185人為男性、215人是女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

上述案例中，與萬華活動史相關共258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。

(中時新聞網)