女星采子在錄製節目《全明星運動會》被爆出，和閨蜜荳荳（何紫妍）的男友何孟遠有曖昧情，還扯出她與前老闆邱鋒澤已祕密交往1年半，讓采子重挫形象，最後退出節目，也遭所屬經紀公司「原音兄弟」解除合約，而采子神隱一個月後，采子在本月11日發律師函給原音兄弟，並要求繼續履行雙方合約，對此，原音兄弟強調，雙方確認已結束合作，而采子的舉動也讓網友都看傻眼。

采子昨（22日）晚才在clubhouse現身，不過她過去所屬的原音兄弟，則在臉書采子發的律師函，內容表明當初簽的合約是到明年7月31日才中止，不過采子委託律師，律師函中指出「未符合本經紀合約所約定得片面終止合約之情形下，即逕於110年4月16日以台端（原音兄弟）所有於臉書社群媒體之帳號『原音兄弟』發表公開聲明稿，單方面表示終止本經紀合約並停止本人後續所有之工作與安排，然本人事前皆未獲得任何通知，於台端發布系爭聲明後始知上情，實使本人深感錯愕」，采子並指自己有誠意要依合約進行工作。

對此，原音兄弟昨（22日）晚則在臉書發聲明，強調雙方確認已結束合作「今年四月十五日，本公司與謝采紋小姐雙方已確認，謝采紋小姐違反與本公司合約規定，並有相關影片、文字佐證，謝小姐同意接受公司一切懲處決定，故本公司發道歉聲明並宣布解約，雙方確認已結束合作」。

由於仍有廠商來信詢問工作邀請采子，原音兄弟則再度強調：「謝采紋小姐（藝名：采子）已非原音兄弟旗下藝人亦非本公司員工」，並提到，對於與謝小姐的後續問題，本公司也委由律師處理中。

原音兄弟發文吸引網友留言力挺：「天啊，好讓人生氣...原音加油，辛苦了，看的都心累」、「真有勇氣要求繼續履行雙方合約，難看啊！」、「太傻眼了，可以不要這麼難看嗎」。

(中時新聞網)