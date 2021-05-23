紐約洋基先發投手輪流發威，創下隊史近89年來最佳的紀錄。23日王牌寇爾(Gerrit Cole)先發7局無失分，以7-0打敗芝加哥白襪，個人本季第6勝。寇爾加上克魯伯(Corey Kluber)、赫曼(Domingo German)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，4位先發投手合計30局無失分！同時讓洋基搶下一波5連勝。

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此戰寇爾狀況極佳，被敲的4支安打不僅分散，而且全都沒有長打。白襪只能尋求四壞保送和一壘打慢慢推進，結果全場出現4支雙殺打，白白浪費了寶貴的上壘機會。寇爾第7局時被攻到二壘1出局，但他以8球三振兩人結束該局，最後一球甚至達到時速100.8英里(約162.2公里)。寇爾只用95球撐完7局，自責分率再降至1.81。

前一場白襪有機會在投手戰逆轉，無奈在第9局出現要命的三殺打。這一場洋基更是雙殺上癮了，若不是二壘手歐多爾(Rougned Odor)有1次失誤，全隊可以寫下單場5次雙殺守備。寇爾賽後稱讚隊友的幫忙，讓他根本沒碰到什麼危機，退場時已經領先7分。

托瑞斯(Gleyber Torres)揮出再見安之後，此戰再繳3安猛打賞，加上隊友在壘包站得滿滿的，他賺到4分打點。「法官」賈吉(Aaron Judge)也敲出雙安，打擊率回升到3成。白襪幾乎只有阿布瑞尤(José Abreu)打得到寇爾的球，他兩次在寇爾手中擊出一壘打，但終究孤掌難鳴。

1932年，洋基4位先發投手艾倫(Johnny Allen)、皮格拉斯(George Pipgras)、拉芬(Red Ruffing)、戈梅茲(Lefty Gomez)寫下連續4場完封是隊史最佳紀錄。

(中時新聞網)