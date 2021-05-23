本土疫情升溫，全國進入第三級警戒，中央及地方政府一再呼籲民眾盡量待在家裡。台北市議員羅智強當起快遞員，送防疫物資給媽媽，他坦言，母親個性好動，是個喜歡社交活動的人，讓他頗為擔心。

羅智強今（23）日在臉書表示，昨天當快遞員，開車送防疫物資給母親，千萬叮嚀媽媽要注意保重，但媽媽是個喜歡社交活動的人，疫情當前，對很多像她一樣喜歡到處跑的人來說，隔外難適應。

「媽媽個性好動，也讓我頗為擔心」，羅智強提醒媽媽，沒事少出門，如果非要出門，一定要把口罩戴好、保持社交距離，也要勤洗手，如果在家覺得無聊就唱唱歌、把家裡的盆栽照顧好，有缺什麼東西就告訴他，再幫她送過去。

疫情當前，羅智強說，生活諸事格外不易，希望媽媽平安，也為全台灣的媽媽爸爸禱告，大家健康平安。

此外，對於疫情指揮中心稱「校正回歸」一事，羅智強昨在臉書大酸，「厲害了，我的黨」，人生最大的幸運，就是擁有民進黨的嘴巴，可以把死人說到復活；可以把黑色説到變成白色。他並稱，其實一直在用認知作戰惡搞台灣人大腦的，根本就是民進黨。

(中時新聞網)