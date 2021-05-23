國內疫情嚴峻，全台各地皆設有篩檢站，指揮中心近日也在記者會上公布每日採檢陽性率，陳時中更表示，「陽性率逐漸下降，看起來疫情並沒有爆發的狀況。」對此，一名計量博士表示，最初採檢的人都是感染率高、機動性高的民眾，若要從陽性率下降認為疫情受到控制，「我覺得這樣解讀太樂觀」。

這名計量博士21日在臉書粉專《水鏡政經學院》表示，陳時中於20日的記者會上表示，雙北快篩陽性率連日下降，且單日病例控制在200至300之間，顯示疫情未有急遽升溫的趨勢。他認為這樣解讀「可能是樂觀太早」。

計量博士分析，一開始去快篩站的民眾，大多是收到細胞簡訊、有症狀，或知道自己是高風險足跡、行為的人，篩檢陽性率本來就高，代表愈早去篩檢的動機性愈高、風險愈高。他認為目前陽性率降低，極大的可能是一開始抽檢到的，是最容易被感染的的人，這批人採檢完後，就輪到動機次高、風險較低的民眾，造成陽性率降低。

計量博士說，台灣疫情的轉折點是5月11日後，要解讀社區乾淨度，是5月11日前已感染者，都已採檢差不多了，接下來的數據才能看出全台升級防疫措施後，有沒有效降低社區感染，這時的陽性率高低才有判讀意義，因此連續幾天的陽性率降低，無法判讀社區愈來愈乾淨，必須要到5月25日之後的陽性率持續下滑，「才能較樂觀的說，社區感染已降低」。

最後，他也提醒，因為萬華地緣較複雜，恐怕仍有些人因身分關係不願採檢，後續還是要小心社區中有隱形的傳播鏈，在打完疫苗完成群體免疫前，都不可輕忽。

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(中時新聞網)