位於剛果民主共和國東部的全球最活躍活火山之一尼拉貢戈火山今晚噴發，引發鄰近城市果瑪（Goma）數以千計居民恐慌逃難，民主剛果政府隨後下令果瑪市居民撤離。

法新社報導，在官方下令撤離前，數以千計居民已開始湧上街頭，帶著所能攜帶家當逃離果瑪市，尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo）先前幾次噴發，曾重創果瑪市。

尼拉貢戈火山約於晚間7時噴發後，北基伍省（North Kivu）省會果瑪上空一片通紅，果瑪大部分地區電力已中斷且電話不通。

民主剛果（DR Congo）新聞部長穆雅亞（Patrick Muyaya）稍後發推文表示：「已啟動果瑪市（#Goma）撤離計畫。」穆雅亞又說：「剛果政府目前正在討論該採取哪些緊急措施。」

穆雅亞指出，在政府召開緊急會議討論當地情勢後，啟動撤離計畫。

今天稍早前，在尼拉貢戈火山朝夜空噴出紅色煙霧前，已有一批民眾率先逃離城市。

北基伍省軍方統治者恩狄瑪（Constant Ndima）將軍證實，尼拉貢戈火山於晚間7時左右噴發，並呼籲民眾保持冷靜。

恩狄瑪又說，調查進行中，民眾必須遵循民防單位指示。

路透社報導，火山今天噴出的熔岩，已流抵剛果民主共和國東部主要城市果瑪的機場，數以千計居民正倉皇撤離城市。

尼拉貢戈火山上次於2002年1月17日噴發後熔岩流入果瑪，造成250人罹難和12萬人無家可歸。記憶猶新的果瑪居民，紛紛抱起床墊和其他細軟開始逃難。

這座全球最活躍活火山之一噴發後，湖畔城市果瑪上空一片通紅，部分居民往東逃往與盧安達接壤的邊界地區，其他人則往西逃難。

旅居果瑪的火山學家泰德斯科（Dario Tedesco）表示，尼拉貢戈火山出現多個新裂縫，讓熔岩往南流向果瑪，而熔岩先前僅往東流向盧安達。

泰德斯科告訴路透社：「如今果瑪成為目標。類似2002年，我認為熔岩將向流向果瑪市中心。它可能會停止或繼續往前流，很難預測。」

聯合國消息人士表示，聯合國的全部飛機已往南撤至布卡伏市（Bukavu）以及鄰近的烏干達城市恩特貝（Entebbe）。

果瑪大部分地區已停電，電話線也一直忙線。

總理盧孔德（Jean-Michel Sama Lukonde）在首都金夏沙召開緊急會議後，啟動果瑪撤離計畫。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100523

(中央社)