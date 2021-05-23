媒體報導調查局針對中央流行疫情指揮中心22日發布新冠肺炎確診人數，額外增加400例「校正回歸」個案，引發網友熱議，下令外勤處站情蒐，調查局23日「打臉」媒體報導內容，嚴正否認，並強調媒體報導不是事實，調查局沒有情蒐「校正回歸」的必要。

調查局23日指出，調查局針對疫情提升至第三級警戒，已通函全國外勤處站應與轄區地檢察、地方政府衛生局密切聯繫，積極查緝囤積防疫物資、民生物資、哄抬物價及散布假訊息等刑事案件。

中央流行疫情指揮中心發布額外增加400例「校正回歸」個案，已在記者會中清楚說明原委，媒體亦詳盡報導，調查局並無情蒐必要。調查局偵辦疫情假訊息案，是針對散布疫情有關假訊息，符合「惡、假、害」法辦要件，調查局即會蒐證偵辦。

因此，調查局並未針對「校正回歸」一事，下令要求外勤處站情蒐，因此提出澄清。調查局表示，在此疫情嚴峻期間，再次提醒國人，疫情訊息以中央流行疫情指揮中心發布為準，勿任意轉傳關於疫情任何訊息，以免誤蹈法網。

(中時 )