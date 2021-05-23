指揮中心昨（22）日公布新增本土確診321例、「校正回歸」400例，新名詞讓大家霧煞煞，遭網友及民眾罵翻。對此，台北市議員徐巧芯表示，開始有人帶風向「栽贓」雙北市政府，但事實並非如此，並說明採檢流程。

徐巧芯在臉書指出，校正回歸被網友跟民眾罵翻後，馬上有人跑出來維穩，發內幕新聞說是雙北市政府沒有登錄案件，但根本不是這樣。她表示，地方政府都是等中央通知才知道檢驗結果，卻有人要帶風向栽贓，根本莫名奇妙，她並直接到八卦版回文說明流程。

首先，徐巧芯指出，醫院在個案PCR採檢後，必須上法定傳染病系統登錄資料，送檢驗單位，合格的檢驗單位是由衛福部核可。第二，檢驗單位PCR結果出爐後，再上法定傳染病系統登錄結果，至少要等三天，此時確診中央就會開始進行通知。第三，地方衛生局疾病管制科每天都會上法定傳染病系統監看資料，有看到確診個案後才開始進行疫情調查。

徐巧芯說，之前個案資料在上述登錄流程塞車，實際上中央先前要求填報的資料非常繁瑣，新聞報導說一個案子寫40分鐘不為過。

PCR採檢流程圖。（圖／摘自柯文哲臉書）

有新聞報導稱，衛福部長陳時中不忍苛責地方，徐巧芯質疑，到底是要怎麼苛責法？PCR的報告是先到中央還是地方？是誰通知誰？「市府公布的圖跟我上面的流程很清楚了」。

至於有人問為何在雙北？徐巧芯說，因爲篩檢數多，檢驗所（非地方政府）照中央要求的繁瑣內容寫就會延遲，然後中央通知地方政府又慢一步，怎麼會把奇奇怪怪的校正回歸推給地方政府呢？

(中時新聞網)