中央流行指揮中心昨公布校正回歸400例本土的消息，在網路上引起論戰，名醫沈政男說，校正回歸是各國疫情統計常用的手段，因案例數太多、難免塞車，但台灣每日不過新增300例就忙不過來？這才是校正回歸凸顯出的問題，台灣現行防疫體系太弱恐對付不了頑強的病毒，5月28日恐怕無法解封。

沈正男昨晚在臉書發文表示，「校正回歸」一詞引起口水大戰，但這個方式的確是各國疫情統計常用的手段，因為案例數目太多，再者防疫流程又相當複雜，於是難免塞車，但，注意了，那些急於擁護政府，忙著說「喔，哪一國又哪一國也是校正回歸的人，歹勢，請問那些國家都有多少案例？」

沈正男指出，台灣不過每日新增300多例，就忙不過來了，這才是「校正回歸」凸顯出來的問題，不管「校正回歸」是誰的責任，都凸顯了現行防疫體系太弱了，恐怕不是頑強的B.1.1.7病毒的對手。他也再次提醒，5月28日恐解不了封了，總統蔡英文可能還會繼續說，請大家這個周末待在家裡！

沈正男說，昨天新增321例，有沒有看到發病日和採檢日是在5月10日以後，由此可見這些案例有好多都是5月11日疫情曝光以後的新案例了，不是萬華群聚那些舊案例，也因此男性確診數目首次超過了女性，因為萬華茶室工作者已經越篩越少了。

沈正男也說，中南部新增的案例越來越多，這都代表疫情曝光後所做的防疫升級，還沒有發揮完全成效，仍有病毒在社區蔓延。當然，全國三級警戒的效應在幾天後充分顯影，或許新增案例可以繼續下降，但若沒有呢？如果依然每日新增300例呢？

沈正男指出，別以為新增案例沒有大爆炸，就度過危機了，事實上若病毒持續這樣300、400例的佔領社區，大家的生活也會越來越難過。「校正回歸」其實是現行防疫體系無法消化萬華群聚感染的舊案例，所打的一個嗝，如果新案例繼續發生、繼續塞，只怕到最後會吐出來。

沈正男舉例說明，有沒有看到已有確診者還沒就醫，就死在家裡？舊案例還有多少藏在社區？沒人知道。有多少人又傳了第二輪？沒人可回答。比如基隆有人每天都去萬華，連續20多天，但疫情爆發後，直到出現症狀才就醫。昨天中南部新增的案例，有人在5/18從草屯玩到台北，這都證明二級警戒無法圍堵病毒，「但，三級警戒的日子，大家可以忍受多久？」

沈正男表示，許多人想要解釋「校正回歸四百例不是蓋牌」，竟都舉了日常生活來譬喻，顯見對流行病學一無所知，就在那邊跟著喊燒。「最有力的蓋牌反證在這裡：台灣根本沒辦法一天做出700例確診！因為檢驗量能有限。」

沈正男說，有人擔心，明天會不會真的來了個700例？「歹勢，檢驗量能做不了那麼多。」從每日新增案例的曲線也看得出來，本來都是200、300例呈線性發展，一下子暴增到700例，顯然不是病毒本身突然大量生小孩，而是病毒以外的因素。「防疫是科學，噴政治口水是科學態度太貧乏的徵兆，去年的美國就是如此，不能不慎。」

(中時新聞網)