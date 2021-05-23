中央流行疫情指揮中心昨宣布新增321例本土案、及400例本土案為校正回歸上周各日個案，首創「校正回歸」名詞，遭國民黨怒批企圖甩鍋，連民進黨內部也持不同看法，對此，民進黨副秘書長林鶴明和林飛帆表示，防疫很辛苦，這時候最不需政治口水，對於雙林的說法，宅神朱學恒譏諷，兩位就別跳出來討罵了，會有今天這樣結果，不就是民進黨見獵心喜瘋狂攻擊雙北市長所致。

對於「校正回歸」遭外界抨擊一事，林飛帆昨（22日）在臉書發文表示，「校正回歸」目的是讓大眾對「疫情的變化趨勢」有正確掌握。包括新北市侯友宜市長都說明，檢驗塞車以致新北市通報時間差可能高達六天，如何讓通報流程簡化，同時降低第一線人員負擔，精準反應通報案例，應需要中央地方合作一起解決；林飛帆直言，但有些人刻意想惡質的政治操作所謂「蓋牌造假」，我認為這些就真的非常不必要了，心態也極不可取，他要呼籲大家一起唾棄這些說法。

據《風傳媒》昨報導，林鶴明也在臉書發文指出，很多人只要聽到指揮中心有不同說法就高潮，「說明台灣這一年來防疫工作有多凶險，殺最兇的不是病毒，而是政治」。

針對林飛帆和林鶴明說法，朱學恒今（23日）在臉書發文批評，若不是民進黨見獵心喜瘋狂攻擊雙北市長，「怎麼會因為一個你們口中的正常調整搞到社會人心浮動，不就是你黨有錯時叫大家體諒，他人有錯時瘋狂誅九族導致的？去看看那些精美的側翼怎麼第一時間就抹黑是雙北瞞報，抹黑都是萬華害的，卻毫無反省是中央政策導致病毒入侵，現在一被打就變成受害者，我都替國家感到悲哀了」，朱學恒直言，民進黨有錯，大家共體時艱，他黨有錯，天下共討之，這精美的邏輯真讓人讚嘆。

(中時新聞網)