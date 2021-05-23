「校正回歸」在防疫指揮官陳時中的闡釋下，成了這兩天最熱門、搜尋度最高的關鍵字。中央氣象局長鄭明典不落人後，今早也在臉書分享「校正」氣象文。鄭明典指出，今起4天內，要以周一的午後對流最明顯；各界認為周二起將有滯留鋒面帶來大雨，不過鄭明典說：「看不出來有什麼特別。」

氣象局在預報作業上，會先收集各項參數，經電腦模式運算後，得出可能的模擬。但「電腦挑的」缺乏實際分析，這時就會由預報員出馬做校正、統整，以得出更客觀的模擬。

論「校正」，其實氣象局的人還滿有資格的。

鄭明典分享預報圖，以今起4天來看，周一的午後對流最明顯，不過他補充，統計校驗顯示模式有點過度反應午後對流，「但縱使過度反應，還是看不出來周二有什麼特別」。

換句話說，原先被看好的滯留鋒能不能在周二發威、為全台帶來大雨，仍有待觀察。一名網友回覆，下雨的事誰說得準，「雨若下得太大就回歸校正一下，雨若下得不如預期就校正回歸一下」，搭上時事題獲其他網友好評。

(中時新聞網)