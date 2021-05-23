【愛傳媒陳玲玲專欄】倉本聰是我最喜歡的日本劇作家！他的作品，厲害，那種厲害，看似完全日常，沒有一絲多餘，化技巧於無形，取自生活、直指生命，底藴深厚！

從他的作品中所傳達出來那種深厚的人文精神，對人性、對事物、對大自然、對歲月、對生命、對生活等各種面向，全面而深刻的理解與寬厚對待，那樣包容而又帶著幽默語調，娓娓道來精采無比的故事！

以後，很可能再也看不到了⋯⋯

封筆近十年，日本國寶級編劇、八十多歲的倉本聰近年推出新作《安寧之鄉》，集結了日本電視史上「奇蹟般的演員陣容」，分別是73歲的加賀真理子、75歲的藤龍也、76歲的淺丘琉璃子、77歲的五月綠等等，此外更有80歲以上高齡的野際陽子、有馬稻子和八千草薰。他們的的確確都是昭和時代風雲一時的巨星。

電視節目主持人訪問倉本聰，「聽說你用4個月的時間，寫完全部130集劇本，不會太快了嗎？」倉本聰毫不遲疑地答道：「因為擔心自己沒寫完就死了！」

透過《安寧之鄉》，倉本聰與他的銀髮族老友們用實際行動告訴我們，人的晚年不必然是一片漆黑，更不只有面對老衰死的恐懼和絕望。誠實而從容地老去，也是一個選項。

看完他的新作品，感覺這是一個時代的結束，一種價值的消逝！

倉本聰以富良野為背景創作了有名的「北海道三部曲」（《來自北國》、《溫柔時刻》和《風之花園》），他對生命對土地的愛，對情義的闡釋，人與人之間細膩的情感，以及與自然共生的生活觀，是我最敬愛的日本編劇大師！

《來自北國》裡有他對於都市文明的批判和省思，充滿著濃厚的人文省思和生命疼惜！《溫柔時刻》描寫父子情，是他對於世界深刻自省！《風之花園》面對生命與死亡這個課題的探討。對生命死亡的豁達、對親情的包容、對鄉土關懷表露無遺！

而近年的《安寧之鄉》，他更是傾注了自己一生的回憶，化為筆下的故事與人物，寫下屬於他那個世代的黃昏景色！

《溫柔時刻》里「森之時計」咖啡館和《風之花園》里的小酒吧，原本只是搭建來作為拍劇場地，沒想到10多年後依然對外營業著，朝聖者絡繹不絕，以後要去北海道，遍訪倉本聰作品的場景地。

舒服、寧靜，看他的劇很療癒！

作者為資深廣告人

照片來源：倉本聰作品封面截圖。

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(中時新聞網)