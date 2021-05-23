【愛傳媒陳念初專欄】520，是總統執政週年，但對我而言，520還是我父親的國曆生日。這幾年都是她執政，看完她的520談話後，我習慣會撥個電話問候他生日快樂。

今年的520，她選擇國軍視導，沒有對人民談話，疫情下禁探視，我連問候及看他的機會都沒有。

520，我要向父親道歉，只能讓他一人在養護所孤單的過生日。520，是一種儀式，是一種習慣，是一種對話，老百姓無可奈何被迫沈默面對，但她不一樣，她是最有權力的人，她應該說話的。

今年的520，我感觸很深，特別的節日碰上嚴峻的考驗，即使只說一句道歉，都是值得的。520前幾天，她為停電道歉，520這一天她卻沒面對人民說話，真的無法理解。是幕僚建議她這天不要正式談話嗎？這是大錯特錯。

疫情發展如火如荼，停電危機仍未解除，缺水措施即將發生，此刻的她，要跟人民站在一起，520特別日子，沒有公開談話，錯失最佳對話的關鍵時刻。

520 對我家而言，是父親的生日，對她而言，是與人民訂下執政契約的開始，520週年是人民期待的一種儀式，就像我無法忘記父親的生日，過去每年的520，他能聽得到我說生日快樂的問候。

520她有不公開行程，總統府志工確診，她與總統府員工共25名核酸檢測篩檢陰性，選擇前往國軍視導，不如透過視訊與人民對話，一般人民周遭有人確診，早已經自主管理了，她有角色責任，不願苛責。

可以預期，從520開始，她將失去更多的民意，她離人民會愈來愈遠，尤其，八月公投以後，更難面對政治上的翻轉。

她已經第二任，不在意了嗎？第二任的執政任性，每一位總統都曾經這麼做，馬總統油電雙漲民意對撞，陳水扁一邊一國政治衝撞，她呢？仍堅持非核家園嗎？

老實說，政治有一種擬像，每一位總統都以為可以建構出來自己的品牌識別，最終，都是曇花一現。台灣面臨的疫情困境，台灣能源政策上的調整，台灣水資源的難題，都非她的專業，但都要由她負責。

總統不用什麼都懂，總統要能夠爐邊談話，總統要能抓住時機，總統更要懂得用才。520她放棄了爐邊的機會，520她沒抓住時機，520她有用才的新思維嗎？

後蔡英文時代，誰是接班人？內閣由誰接棒？回到她與賴清德競選黨內總統提名人的策略，時間可以讓民調爬升，但此時，時間拖得愈久，她愈難脫身。

馬英九第二任後期，許多人也猜不到誰接班？最後，失去執政權，黨內人士一直無法諒解馬英九。她的處境，愈來愈像馬英九的信任危機，馬英九上任後第二年碰到八八水災，民調大跌，劉兆玄下台後仍挽回不了頹勢。

疫情繼續下去，加上水電問題，這些都是人性深水區，已非她個人形象與執政功過可抵銷，當年口罩國家隊的驕傲，也會徹底被擊垮，國際也很現實，台灣能否守得住？結果論英雄。

世界一年前的慘狀，台灣終於也嚐到了，如果我的印象沒錯，陷入疫情衝擊的各國領導人，都對外發佈了重要的疫情談話，成為國際媒體的焦點，我們如果想要更多的國際疫苗資源，總統的談話與呼籲，就格外重要了。

我們自己的疫苗即將問世，但關鍵就是等待我們自己的國產疫苗來臨前，我們等待期的衝擊有多大？是否能讓疫情控制得宜？否則，我們將付出極大的代價。

口罩國家隊成功了，不代表疫苗國家隊也會成功，疫情來自世界各國，國際的援助與資源，是地球村時代的常態，伸出手援助他國與伸手請他國協助，都是國際間的友善態度。

兩岸間的關係，是她的專業，也是她的罩門。致於死地而後生，試想？如地震等大災難發生時，兩岸間的協助與關懷，會有這麼多的政治角力嗎？

疫情是人類世紀以來的共同敵人，政治留在生命之後再計算，比較像人的世界。明年的520，希望她記取教訓，再忙再累，記得與人民說說話，這是總統與人民一年一度的對話。

以上的她，指的就是中華民國現任總統蔡英文。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)