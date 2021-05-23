【愛傳媒葉毓蘭專欄】民國54年春天，我七歲，活生生地從宜蘭老家被連根拔起，移植到台北市西昌街，從GOOGLE地圖看來，應該就在西昌街140號附近，對面是直興市場，三步併兩步，沒幾分鐘我就可以到世界最大的老松國小一年女九班上課，而鄰近的龍山寺、青山宮、還有不太能在幾個初中時期的哥哥們前面提起的寶斗里，都是我探險的所在。

是的，我是宜蘭女兒，但是我更是艋舺囡仔！

這段時間我看到大家談起萬華時的曖昧，有沒有想過是誰把病毒放入台灣?茶室無罪，確診病例們也無罪。英國變種病毒爆發時，我們讓英國包機回來，沒有要求PCR，有人是吃退燒藥回來，回來後也沒有強制集中檢疫。

那時候，我質詢時提醒衛福部、外交部，都跟我說我們的醫療能量夠，本來就應該濟弱扶傾。Taiwan can help.

現在連外媒都說台灣自我感覺良好，長時間沉溺於台灣無本土感染的虛榮，機師或旅客到國外入境時被篩成陽性，就說是他們的篩檢不準。

到底英國變種病毒怎麼進來的，讓誰感染了，又怎麼帶到萬華茶室去，都是指揮中心該做沒有做的，都是我們需要解開的謎團。

誠實真的是最好的政策。願台灣早日脫離疫災，願艋舺重現風華，願所有的長輩都能在萬華找到安全的慰藉。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)