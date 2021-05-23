【愛傳媒黃珊珊專欄】5月22日是禮拜六，台北的街頭依舊空蕩蕩，還是要謝謝大家宅在家裡，跟我們一起斬斷傳播鍊！

我們在下午的記者會公布了解除隔離SOP，為的就是讓這些快篩及PCR確診的同胞們，知道自己接下來會面對的狀況，無症狀或是輕症者，可能就會到加強版防疫旅館進行隔離觀察，若是症狀明顯、高風險者，就會送到醫院治療。

在解除隔離前，我們也都會重新採檢，目的就是希望能確實斬斷傳播鍊，不要再讓病毒進入社區。

我知道校正回歸是大家22日熱切討論的新名詞，但其實台北市目前有四個快篩站，加上各醫院自己做的，數量迅速增加，從採檢到確診之間，還是有時間差，加上快篩和PCR數量大，等待時間也會拉長，現在我每天都在畫流程圖，面對新的狀況就修正SOP，認真處理每一個確診個案，以同心圓方式匡列接觸者，這才是最重要的。

5月21日晚上我也去了萬華，替剝皮寮等待快篩的民眾加油打氣，謝謝他們的勇氣，願意走出來接受快篩，讓社區的傳播鍊能更快速解除，再重申一次，萬華人是我們的同胞，萬華人是我們的同胞，而我也每天都去萬華，萬華加油！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)