知名主持人李明璇。（取自臉書）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日在記者會中「校正回歸」400例確診個案，對此，美女主持人李明璇在臉書列舉民進黨政府發明的12個新名詞，呼籲民進黨政府真的不必花這麼多心思，民眾關心的是如何更好的防堵病毒，盡快解除危機，齊心戰勝這場戰役。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日表示，新增321例本土確診個案，另有400人為校正回歸的本土個案到上周16日到21日。他解釋，平時公布新增個案都是半夜12點前收到的個案，此次的「塞車」是地方（採檢站、醫院）在塞，原因在於通報系統太複雜。

陳時中表示，由於先前在通報上傳上有塞車情形，因此把必要的欄位從20幾項簡化到8項，申報的人力、時間就會增快。在雙北區域，不管是在資源的整備、採檢站的成立，或是快篩安置，醫院清空都耗費很多人力，上軌道後，加上申報程序簡化，速度就加快，累積的案件也就爆出來。

對此，美女主持人李明璇在臉書列舉民進黨政府發明的12種名詞，大酸「校正回歸」，並且認為，民進黨政府真的不必花這麼多心思，民眾關心的是如何更好的防堵病毒，盡快解除危機，齊心戰勝這場戰役。

李明璇舉例：不是缺電，是誤觸；不是蓋牌，是掀牌；不是走私，是超買；不是同居，是租房；不是抄襲，是抄錄；不是施壓，是強烈建議；不是雙標，是時空環境不同；不是買毒品，是對方誤送；不是黑道，是出身草莽；不是無薪假，是減班休息；不是爆量，是校正回歸；還有人與人的連結，她就不好意思提了。

李明璇也直言，質疑政府的，就是意圖撕裂台灣社會內部團結、就是認知作戰的一環，叫人如何繼續相信蔡政府呢？

(中時新聞網)