新北市確診病患持續攀升，醫療量能面臨極大壓力，新北市長侯友宜5月22日再度邀集18家急救責任醫院及新北市醫師公會理事長周慶民與護理師公會理事長周繡玲等召開防疫應變會議，準備開始啟動第2階段清空計畫，同時宣布市府將專案補助因照護確診個案而染疫之醫護人員，補助10萬元。

中央流行疫情指揮中心22日宣布確診數據，有400例本土個案為校正回歸上周各日個案，以致新北市22日確診個案迅速攀升到384例，面臨大量確診者，侯友宜宣布啟動第2階段清空計畫，請各院於48小時內清空徵用病房 ，預計將可增加到1043個專責病床，專責收治新冠肺炎病患，全力提升醫療量能。

侯友宜表示，同時也請各家醫院重新盤點醫療人力需求，並請各家醫院及新北市醫師公會理事長周慶明及護理師公會理事長周繡玲協助共同招募退休醫護各100名，支援社區篩檢站及集中檢疫所。

侯友宜表示，新北市府專案補助因照護新冠肺炎確診個案，而染疫之醫護人員，補助10萬元。同時在新店央北社宅提供64戶84間房，供防疫醫護人員休息使用，他強調這是一場長期戰役，我們一定要預作準備，團結努力打敗病毒。

(中時 )